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水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

▲信義區。（圖／ETtoday資料照）

▲水逆掰掰！專家點名5星座鹹魚翻身。（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

令人聞風喪膽的水星逆行終於結束了！塔羅牌老師艾菲爾今（3日）表示，水逆期間，許多人生活受到影響，已經有好多人向他透露出了交通意外。而今天開始，水星終於恢復順行，艾菲爾也特別提醒有5大星座將轉好運，趕緊來看看自己上榜了沒？

第五名：射手座

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水逆了好久的射手座，今天開始職場運勢明顯轉好，之前卡關的企划丶難纏的客戶丶或是找你碴的同事都順利被擺平，讓你事情越做越順，整個人都清淨了不少。這也讓你工作效率大幅增加，很快就能完成領導指派的任務作業，讓同事都對你另眼相看。另外此次水星順行也帶給你提升地位的能量，你在職場上有望升官升職，或是賺進一筆可觀的財富，讓你社經地位提高不少。因此水逆結束後，射手可期待年底前平步青雲的大好運了。

第四名：獅子座

水星順行後，獅子最明顯翻好運的就是財運了，水星在你的「財務宮」恢復順行，你在事業上成功加薪的機會非常高，有可能額外獲得令你欣喜的額外獎金。另外創業、兼職、做副業的人也是生意興隆，業績不斷開出亮眼成績，讓你在正職外又多添加許多收入。有考慮投資理財的人，此時也是你的最好時機。水星順行帶給你滿滿的財運，請你一定要好好把握年底前最後一波好運！

第三名：天秤座

水星順行後，天秤終於可以好好喘口氣了，之前你差點被自己和周圍環境的優柔寡斷逼瘋，種種不順讓你身心具疲。幸好水星今天開始就要復順行！你做任何事都會一帆風順，尤其是事業里的轉變，都將是你的好機會，舉凡升官丶加薪、求職，或被調到你內心渴求已久的職位都有可能。水星順行後是你咸魚翻身的好時機，好好把握就能成功。

第二名：雙子座

身為水逆固定班底的雙子，水星恢復順行後你終於得到解脫，特別有關你的愛情丶與親密的人之間的關係都能到昇華、升溫；單身的雙子則能遇到一個身心靈都與你非常契合的對象，這次的戀愛你不想再慢慢來了，只想趕快與他進入穩定關係，你會發現他就是你此生的靈魂伴侶。另外水星順行也替雙子帶來極佳的偏財運，在運氣特別好的幾天可以去買買彩券，或許會有意想不到的收穫喔。

第一名、處女座

水星順行後，處女座終於順利谷底翻身了！你的整體運，無論是生活丶愛情丶事業丶財運，就連情緒丶健康都越來越好，過去的各種不順陸續解決，好運有如天降甘霖般為你帶來解脫。另外這次的水星順行會為你趕跑小人、帶來貴人，之前暗地甩你眼色、陷害你的小人紛紛落馬，取而代之的是貴人降臨，且這波貴人運勢可以為你在年底前帶來極好的機會，請好好把握！

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