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「最值得娶回家」3個生肖女！第2名旺夫帶財　錯過會後悔

▲▼ 鑽戒,戒指,結婚, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲最適合娶回家的旺夫女孩，你就是嗎？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

俗話說：「娶到一個好老婆，勝過三個天公祖」， 娶對人就能夠幸福快樂一輩子。然而有些女生天生命好，除了旺自己，婚後還能旺夫、旺婆家，誰娶到是誰的福氣。塔羅牌老師艾菲爾分享3個「最適合娶回家」的旺夫生肖女，還不幫你身邊還單身的朋友、閨蜜物色好對象。

想婚男孩別錯過，最值得娶回家的3個生肖女孩：

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第3名：生肖蛇

屬蛇女天生圓滑機靈，就外表而延身段窈窕、風情萬種，具有一股獨特魅力；而個性上看來，屬蛇的女生特別重情感，一旦愛上就是全心投入，可以扶持另一半努力向上。婚後她也懂得好好整理家務，天生旺夫又帶財，如果可以把她娶回家，等於把福氣娶進門。如此美麗又精明的女生怎能錯過。

第2名：生肖豬

屬豬的女孩本身福氣多多，並天生財旺，外表也是清麗又脫俗。在婚後也會做好老婆本份，一心一意為家庭付出，成為人人誇讚的賢妻良母。除此之外，她也很願意為心愛的男人改變自己，並將老公當英雄崇拜，如果家中不幸遭逢困難或是另一半面臨挫折，絕對是二話不說一肩扛起家計，貼心之舉感動到爆。

第1名：生肖牛

個性就如同生肖一樣，屬牛女對愛情非常死心眼，不管對方是窮是富，只要認定了就願意為對方操勞一生。她憑藉著一股倔強氣息，也不願意服輸或向現實低頭，若是家裡條件不好，也會努力賺錢養家，同時又一肩扛起所有家務事，這麼優秀的女孩，錯過了一定會後悔。

▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲只要娶對老婆，就是把福氣娶進門。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

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