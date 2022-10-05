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「超強運4星座」10月財運翻倍！　好運爆棚、賺錢機會降臨

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲10月來了，大家都希望進入第四季，能財富降臨。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／林懿捷報導

揮別9月，今年的最後一波水逆也結束了，迎接新的一個月份，希望大家都能運勢上升，努力有所回報，塔羅牌老師艾菲爾就分享了，「四個十月財運翻倍」的星座，現在就來看看自己有沒有上榜吧！

巨蟹座
進入十月，巨蟹座的朋友有大吉星「木星」在事業宮照拂，在事業上順風順水，遇到任何難題，都能迎刃而解。事業順利也讓財運旺起來；因為你認真負責的態度，工作很有效率，自然贏得貴人的賞識機會。在如此好運的時刻，正是發大財的最佳時機，一定要握住這次機會，提升自己的能力，若有考慮跳槽也能順利轉職。

獅子座
來到精彩十月，「水星」、「冥王星」、「土星」都會陸續恢復順行，獅子的朋友，在此時事業上進展飛快，不管做什麼都能成功，簡直如有神助！這是財運轉旺的時機，不管是投資獲利丶還是額外的紅利獎金，全都有可能降臨在你身上，當你開始感到財富不斷湧進，好運也明顯提升了起來，各種賺錢機會降臨，讓身邊的同事丶朋友皆羡慕不已。這個十月就是你財運爆棚的開始，請你千萬別錯過。

雙魚座
進入十月，雙魚有「木星」在財帛宮閃耀，財運將會大好，各種偏財、正財運紛紛降臨。這段期間，就算出現了財務困難，也能有貴人即時出現，幫助你順利趨吉避凶。也提醒雙魚可以多與客戶、領導、同事互動，很可能借此獲得發財機會，特別是加薪丶獎金方面的事情，會讓你感到滿意，從現在到年底都好過了起來。若是兼職做點小生意的朋友，業績也能開出紅盤。

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天秤座
精彩十月，天秤座有吉星「金星」在命宮閃耀，為你帶來爆棚的正財與偏財運，收入滾滾而來！看著財富不斷進賬，讓你不斷嘴角失守，喜悅也藏不住，請你一定要好好把握。特別是創業的天秤座，業務、訂單將大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，你們的合作過程也非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅。另外，旺盛的財運也帶動好運氣，這個十月你大有升官加薪丶抽紅利丶獎金的機會，可說是正財、偏財一起來。

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