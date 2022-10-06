「寒露」來了！4生肖財運旺爆　命理師：買彩券易中大獎

▲週六「寒露」到，4生肖超幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

本週六（8日）正式進入「寒露」節氣，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，寒露代表深秋到來，寒氣驟降時最容易舊疾復發，要大家注意養生及保暖；不過，有「4生肖」豬、猴、牛、兔運勢卻超旺，可以試試買張彩券，會有不錯的機會中大獎。邱彥龍老師也指出，除了財運跟工作運佳外，這4生肖在寒露期間也有脫單機會。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（10/8-10/23）運勢最旺4個生肖，分別是：

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Top4 ： 兔

屬兔的朋友，若能善用特別喜歡或一學就上手的技能，就可望擁有高人氣。寒露這段期間，海外或異地財運特佳，如果還能藉由學習多提升智慧，對自己會有很大的幫助。但邱彥龍老師也提醒，這段時間要特別注意飲食以及和化學藥品、溶劑的接觸，容易有中毒發生。

單身的兔寶寶，請把握這段時機，會有海外或異地的緣份，有機會脫單。

Top3 ： 牛

屬牛的朋友，這段期間文昌運特別強，能快速學習並且獲得受用的知識，人緣跟人氣都能大大的提升。建議多充實自我，會是未來最大的財富，牛寶寶這段期間投資自己的腦袋是最好的選擇。

單身的朋友這段時間，男生容易吸引到年長或者愛照顧人的女性，但建議要主動出擊才有機會脫單。女生則需要先透過認識，花比較長的時間去經營，才有機會開花結果，一旦缺乏溝通跟聯繫，緣份很容易斷掉。

Top2 ： 猴

屬猴的朋友在這段期間，擁有很強的邏輯企劃與溝通能力，善用自己優秀的技能加以實行，穩住腳步、確立方向，未來指日可待。

單身的朋友把握這段時機，有老少配的對象機會，找女朋友的猴寶寶，另一半會因你的財富跟心靈安定而被吸引。找男朋友的猴寶寶，另一半會被妳的特殊氣質與聰明才智所吸引，多聊天就容易成功。

Top1 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間工作運很強，很多的工作機會與財運上門，凡事別太心急，著急容易壞事，建議先把事情溝通清楚，雙方都明白了，加上開心與努力，會讓豬寶寶名氣、人氣與財運皆大增，請把握自己的好運。

單身的朋友這段時機，能有快速脫單的機會，快的話還有望生個兔寶寶。

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