快訊／許淑華遭爆論文抄襲案　逢甲大學調查結果出爐

▲許淑華遭爆論文抄襲案，逢甲大學調查結果出爐。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

國民黨南投縣長參選人許淑華遭爆碩士論文涉抄襲前南投市公所專員謝百傑研究報告，許淑華函文逢甲大學自請調查，另有人也向逢甲大學檢舉。逢甲大學8月成立審定委員會調查，今天結果出爐，審定委員會認定許淑華確實有不當引述，但未達違反學術倫理情節重大之程度，要求許淑華應在本學期內（111 學年度上學期）完成學位論文修正，並送交學校備查。

審定報告內容指出，經審視許淑華之學位論文(共計227頁)與關係人研究報告(共計32 頁)兩者內容、章節之安排，及其論文核心包含研究動機、研究問題、研究目的、研究方法、訪談資料分析及研究發現等，皆有差異。

此外，許淑華之學位論文完成於關係人研究報告公布之先。基於審定委員之共識決，判定該論文之原創應屬於許淑華，惟許淑華之學位論文仍存有引用瑕疵之情事。

許淑華之學位論文經審定，涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大應予撤銷學位之程度，根據「逢甲大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」第九點規定，審定委員會依權責做出「被檢舉人於本學期內(111 學年度上學期)完成學位論文修正，並送交學校備查」之決議。