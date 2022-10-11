　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指「削掉一片肉」鮮直血流

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗有一名家長帶小朋友到頭份公園玩耍，玩滾輪式的溜滑梯時，不知是被滾輪的哪個部份割掉一小塊手指的肉，當下鮮血直流，剛好附近有一名家長提供濕紙巾止血，家長po網大罵公園設施有潛在危險，再也不敢讓小朋友去玩了。

▲▼(變色)小朋友在頭份公園玩滾輪溜滑梯時手指被削掉一片肉，鮮血直流。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲小朋友在頭份公園玩滾輪溜滑梯時手指被削掉一片肉，鮮血直流。（照片經特殊處理，圖／翻攝「我是頭份人」臉書）

一名家長10日在「我是頭份人」臉書社團po文表示，孩子下午到頭份公園玩滾輪式的溜滑梯時，不知是被滾輪的哪個部份割掉一小塊手指的肉，滑下來時，當下鮮血直流止不住，好在有一個好心的爸爸給我一包濕紙巾包住，很感謝這位爸爸。

po文的家長也表示，頭份公園的負責單位或官員，應該立即檢查一下這滾輪式溜滑梯，為何會造成幼兒溜滑梯滑下來時割傷手？這種有潛在危險的公共設施，不敢再讓孩子去玩了，主管機關務必檢查一下，避免又有幼兒再割傷。

▲▼小朋友在頭份公園玩滾輪溜滑梯時手指被削掉一片肉，鮮血直流。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲家長事後將過程po網，引發民眾熱議。（圖／翻攝「我是頭份人」臉書）

據了解，頭份公園的滾輪溜滑梯曾在今年6月初發生鐵條翹起，公所才緊急封閉整修，沒想到事隔4個月，又再發生滾輪溜滑梯傷人意外。

頭份市代表會主席溫俊勇表示，已要求公所查明損壞原因，是否有人為因素？6月份才封閉檢修的兒童遊樂器材，這次又造成孩子受傷，實在太離譜！一定會要求市公所負起全責。

對此，頭份市公所已經暫時封閉滾輪式溜滑梯，11日上午會同廠商檢查設施，但並未找到造成小朋友受傷的故障點，頭份市長羅雪珠表示，滾輪式溜滑梯適合6-12歲的小朋友玩耍，也請家長陪同、配合維護小朋友安全。

►花蓮福康飯店「雙人1泊1食2599元」！限量30組、小旅行首選

ET快訊
清冠一號公費對象放寬　再增4類人
河粉店「裸體圍裙」上菜！　6粒渾圓巨乳快遮不住
烏克蘭又遇襲！一夜15起爆炸奪命　學校被飛彈擊中
男自製標籤條碼！　5次到家樂福換標「高價低買」
快訊／30多歲男「快篩陽心衰竭」　確診到死亡僅3天
快訊／新北7719例最多　各縣市確診分佈曝
快訊／今增41364本土　36人死亡
LIVE／連假後疫情升溫？　指揮中心最新說明
「2023台灣燈會」2／5北市登場！2024、2025年舉辦
小孩玩公園溜滑梯「手指削掉一片肉」！　家長嚇：不敢再去
台積電下殺到401.5！　台股崩掉近600點
ETtoday入圍卓越新聞獎！《我在案發現場》、《以民為先》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拒拆遷！200年鹿港福靈宮成選舉攻防　3度抗議陳情

澎湖聯結車與機車相撞！騎士重傷將後送...揪出駕駛是縣府司機

人夫「床上吃兔兔」偷情女上司！共編行事曆誇：很會鑽　正宮怒吉

癡男狂追店花猛盯梢　為追愛開車撞警局！犯跟騷法GG了

新北男自製標籤條碼！5次到家樂福換標「高價低買」...詐得金額曝

怪力男折彎鐵窗欄桿！闖工廠行竊　恐關7個月...全為了這碗泡麵

桃園女只有紋繡證照…竟開工作室隆乳！器材+藥品全是網路黑心貨

頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指「削掉一片肉」鮮直血流

少婦揪團亂棒打死人　律師涉教唆「凶器丟山區」遭起訴

快訊／士林民宅2F火警「濃煙狂竄」　警消獲報到場馳援

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

陸外交部回應蔡英文雙十演說　「台灣沒總統！民進黨別挑釁」

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

拒拆遷！200年鹿港福靈宮成選舉攻防　3度抗議陳情

澎湖聯結車與機車相撞！騎士重傷將後送...揪出駕駛是縣府司機

人夫「床上吃兔兔」偷情女上司！共編行事曆誇：很會鑽　正宮怒吉

癡男狂追店花猛盯梢　為追愛開車撞警局！犯跟騷法GG了

新北男自製標籤條碼！5次到家樂福換標「高價低買」...詐得金額曝

怪力男折彎鐵窗欄桿！闖工廠行竊　恐關7個月...全為了這碗泡麵

桃園女只有紋繡證照…竟開工作室隆乳！器材+藥品全是網路黑心貨

頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指「削掉一片肉」鮮直血流

少婦揪團亂棒打死人　律師涉教唆「凶器丟山區」遭起訴

快訊／士林民宅2F火警「濃煙狂竄」　警消獲報到場馳援

BMW「大改款跨界休旅」剛上路就被抓到！看起來就像小一號X4

快訊／前南山雙冠主帥許時清轉戰T1職籃　成中信特攻球員發展教練

《嗨！營業中》遭姚元浩頻頻糾正！浩子罕動怒：你叫他來

蔡英文頻南下雲林輔選！　張麗善「臨時抱佛腳」：民眾眼睛選亮

台南新市區塑膠回收廠大火　奇美餐車到場為打火兄弟提供餐飲

清冠一號公費對象「增4類人」　羅一鈞曝最新討論進度！

把畜牧廢水變肥水　台東環保局歡迎農民一同加入

地震毀537骨灰罐！台東縣府鹿野鄉公所合辦法會　撫平鄉親傷痛　

河粉店「裸體圍裙」上菜！男客看6粒渾圓巨乳快遮不住　女店員IG曝

孩子們不再空腹　雲林肉品市場提供「雲饗豬」助弱勢家庭

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

社會熱門新聞

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

攀登玉山失手　資深登山家徐耀群墜百米谷亡

台鐵死亡事故！輪椅民眾闖入鐵道遭撞亡

獨／高雄男「女性友人」家聊天昏倒送醫亡

晚安小雞2罪送辦！警揭黃金帝國真相

私闖大樓扯被遊民追殺　直播主晚安小雞遭送辦

18歲男國慶「夜衝武嶺」　自撞墜16米溪谷亡

女亂刀砍死99歲老父　檢起訴請求從重量刑

台南塑膠回收廠大火　黑煙直竄天際！

遊客大鬧蘭嶼被團滅！登船離開「下一站綠島」

不想去教召　男搬家後故意不申報遭判刑

台中市議員參選人林義偉酒駕判4月　竟是累犯

基隆市府女雇員洩密稽查上百次　下場曝光

宜蘭民宿老闆國3墜落　頭顱破裂亡

更多熱門

相關新聞

鄉民為對手站台！突掀陳年舊事　他火大提告

鄉民為對手站台！突掀陳年舊事　他火大提告

離選舉倒數45天，彰化縣第七選區選情激烈，溪州一名陳姓鄉民，因被綠營脫黨參選的縣議員黃盛祿提告妨害名譽、及違反公職人員選罷法，上午在同黨籍議員參選人江熊一楓及李俊諭陪同到縣警局陳情，希望將案移到其他偵查隊辦理，北斗警分局局長重申，一切按照法定程序辦理，絕對不會有偏袒任何一方之嫌。

美女荷官「娃娃機店上線」警喬裝攻堅

美女荷官「娃娃機店上線」警喬裝攻堅

俄軍空襲慘況曝光　巴士扶手沾鮮血

俄軍空襲慘況曝光　巴士扶手沾鮮血

即／金門嚴重「火燒埔」！延燒民宅車輛

即／金門嚴重「火燒埔」！延燒民宅車輛

新莊阿北土地公廟前脫光洗澡　網友拍下PO臉書

新莊阿北土地公廟前脫光洗澡　網友拍下PO臉書

關鍵字：

頭份運動公園溜滑梯滾輪手指削除受傷影音苗栗

讀者迴響

熱門新聞

孩子穿390元夜市衣服被老師酸！媽媽霸氣反擊

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

7-11明起停止免費提供咖啡、鮮食提網

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

張立東1晚撩3正妹！信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」

即／東部海域03：25地震！全台有感

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

楊冪暗處環抱「許凱臉埋她巨胸」！親密畫面被偷拍

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面