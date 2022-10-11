頭份公園滾輪溜滑梯又出包　小朋友手指「削掉一片肉」鮮直血流

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗有一名家長帶小朋友到頭份公園玩耍，玩滾輪式的溜滑梯時，不知是被滾輪的哪個部份割掉一小塊手指的肉，當下鮮血直流，剛好附近有一名家長提供濕紙巾止血，家長po網大罵公園設施有潛在危險，再也不敢讓小朋友去玩了。

▲小朋友在頭份公園玩滾輪溜滑梯時手指被削掉一片肉，鮮血直流。（照片經特殊處理，圖／翻攝「我是頭份人」臉書）

一名家長10日在「我是頭份人」臉書社團po文表示，孩子下午到頭份公園玩滾輪式的溜滑梯時，不知是被滾輪的哪個部份割掉一小塊手指的肉，滑下來時，當下鮮血直流止不住，好在有一個好心的爸爸給我一包濕紙巾包住，很感謝這位爸爸。

po文的家長也表示，頭份公園的負責單位或官員，應該立即檢查一下這滾輪式溜滑梯，為何會造成幼兒溜滑梯滑下來時割傷手？這種有潛在危險的公共設施，不敢再讓孩子去玩了，主管機關務必檢查一下，避免又有幼兒再割傷。

▲家長事後將過程po網，引發民眾熱議。（圖／翻攝「我是頭份人」臉書）



據了解，頭份公園的滾輪溜滑梯曾在今年6月初發生鐵條翹起，公所才緊急封閉整修，沒想到事隔4個月，又再發生滾輪溜滑梯傷人意外。

頭份市代表會主席溫俊勇表示，已要求公所查明損壞原因，是否有人為因素？6月份才封閉檢修的兒童遊樂器材，這次又造成孩子受傷，實在太離譜！一定會要求市公所負起全責。

對此，頭份市公所已經暫時封閉滾輪式溜滑梯，11日上午會同廠商檢查設施，但並未找到造成小朋友受傷的故障點，頭份市長羅雪珠表示，滾輪式溜滑梯適合6-12歲的小朋友玩耍，也請家長陪同、配合維護小朋友安全。