iPhone 15開賣日期曝光？蘋果提前一年要求員工「禁休」

▲蘋果直營店遭要求禁休。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14開賣不久，明年的iPhone 15開賣日期似乎已經浮出檯面，英國的Apple Store 就收到蘋果通知，表示2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 7 日以及 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 1 月期間「禁休」，似乎暗示了這段時間會特別忙，可能就是新手機的發售期間。

英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes） 的員工已被蘋果告知，不能在 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 10 月 7 日以及 2023 年 12 月 2 日至 2024 年 1 月開始期間休假。在此禁休期間休假的要求並不會由店長授權批准。

蘋果過去通常會在新機推出期間或是重要假期期間禁止休假，這通常會在短時間內通過內部通訊App直接傳達給員工。這次蘋果也宣布禁止員工提前一年排休假，目前已通過當地發布的備忘錄傳達給員工。

商店經理表示，這項命令來自店家上級的級別，不過並不確定確切是哪個層級發布的命令，MacRumors表示，iPhone 15系列的發布日期不太可能現在就確定，因為首機本身可能需要進行生產驗證測試，然後才能確認量產時間表。