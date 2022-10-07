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iPhone 14 Plus今開賣！電信指定方案3400元帶回家

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Plus今開賣。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日宣布開賣iPhone 14全機型，iPhone 14 Plus於全台500間指定服務據點及中華電信網路門市同步銷售，而申辦精采5G月繳1,399元(36個月)， iPhone 14 Plus (256GB) 17,800元、iPhone 14 (256GB) 13,800元，搭配舊機回收換新再折2,000元優惠、VIP購機優惠最高再折5,000元等，全新6.7吋大螢幕iPhone 14 Plus (256GB)專案價3,400元入手，iPhone 14 (256GB)即可0元帶回家。

此外，中華電信也舉辦「iPhone 14全系列新機百萬好禮寵果粉」五階段的抽獎活動，凡於2022年11月30日前搭配精采5G月繳1,399元以上，購買iPhone 14全機型皆可參加。

目前第一階段的獎項已於2022年9月30日抽出，有12位幸運客戶再抽中一部新機、手錶或Hami Point 13,990點等大獎，後續還有四階段抽獎機會，越早購買，中獎機率愈高。
「精采5G 速放潛能」，買iPhone 14全機型首選中華電信

中華電信包裝iPhone 14全機型只要申辦精采5G月繳1399元以上，贈Apple購物金2,000元，可以一次入手2022新機與新錶。搭配上述資費，HiNet光世代500M客戶購機再折千元。

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