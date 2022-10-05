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iPhone 14系列上市後　iPhone二手機這款掀起拋機潮

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣後，先前機款出現拋售潮。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列9月開賣，除了iPhone 14價格下滑外，iPhone 14 Pro系列因缺貨而漲價不少，就連iPhone 13系列也跟著水漲船高；在二手機市場中，iPhone 12與iPhone 13系列出現拋機潮，成為主力機型。手機資訊網站《SOGI手機王》統計9月二手iPhone全台TOP 10，最多通訊行報價的是iPhone 13 Pro Max 256GB，而人氣最高、最多網友瀏覽的機型仍是iPhone 11 128GB。

《SOGI手機王》統計2022年9月1日起至9月30日期間，全台逾300家合作通訊行所刊登的二手iPhone價格，以及網友瀏覽排行。相較於8月iPhone 11有近半數出現在前10款通訊行報價的二手iPhone，9月只剩下1款，且最多通訊行報價的二手iPhone機型由iPhone 13 Pro Max 256GB取而代之。在iPhone 14系列開賣後，前10款最多通訊行報價的二手iPhone改為以iPhone 12及上一代的iPhone 13系列為主。

《SOGI手機王》總編輯張利安表示，觀察9月全台通訊行二手iPhone報價，iPhone 12與iPhone 13系列機型增加不少，市場出現明顯的拋機潮。iPhone 12系列因為上市滿2年，綁約快到期的消費者蠢蠢欲動，另外iPhone 14 Pro系列今年有感升級，再加上「動態島」設計及新色加持下，也讓部分果粉動了提前換機的念頭。

9月最多網友瀏覽的二手iPhone依舊由2019年上市的iPhone 11 128GB蟬聯，雖然已經是隔好幾代的舊機型，但人氣居高不下，目前9成新的二手價在8,100~12,500元之間。上一代的iPhone 13系列在前10款熱門機型中佔了5款最多，也較上個月增加，其中最多報價、9成新的iPhone 13 Pro Max 128GB二手價在26,000~33,300元之間。

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