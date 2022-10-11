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好市多「熱狗堡+飲料喝到飽」才41元　所在地曝光！最低時薪450

▲好市多「熱狗堡+飲料喝到飽」只要41元。（圖／劉兆辰授權引用）

▲昆士蘭一間好市多。（圖／劉兆辰授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

最近不少旅居國外的台人發現，當地好市多熟食區的價格，竟和台灣差不多，就有一名到澳洲昆士蘭讀書的網友，笑說那裡的「熱狗堡+洋蔥、飲料吃喝到飽」只要台幣41元。此話一出再掀熱論，大票網友感慨，「所以台灣人是盤子？」

網友劉兆辰在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享澳洲昆士蘭一間好市多熟食區的價格，「一樣熱狗堡+飲料喝到飽+洋蔥吃到飽，澳幣1.99元，相當於台幣41元。」至於台灣的熱狗堡，售價則為50元。

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▲好市多「熱狗堡+飲料喝到飽」只要41元。（圖／劉兆辰授權引用）

劉兆辰向《ETtoday新聞雲》記者透露，「我是在這邊唸書的，目前已來半年，看到有其他網友提到，不同洲可能有不同價格，我的是今年8月，在昆士蘭州好市多所拍攝的照片。」值得一提的是，他也指出，當地最低薪資是1小時約台幣450元。

對此，網友們紛紛回應，「很有感觸！澳洲的日常用品...用薪資比例來算，真的比台灣便宜很多」、「真的是沒有比較沒有傷害，把熟食價格公開就算了，連最低薪資都打出來，台灣勞工情何以堪啊」、「沒關係啦！我還在領台灣最低薪資168」、「澳洲薪水高物價相對低沒錯，但澳洲稅金高，水電瓦斯費很貴，醫療更貴」、「根本就是台灣薪資過低的問題吧」、「和麥當勞一樣，可以看到各國的消費水平」。

▲好市多「熱狗堡+飲料喝到飽」只要41元。（圖／劉兆辰授權引用）

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