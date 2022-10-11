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iPhone「簡單1動作」秒連拍！還能邊錄邊照　10大相機實用功能曝光

▲正妹,自拍,妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

對許多人來說，現在iPhone幾乎取代傳統相機，有了它，拍照、錄影都超方便；然而，在實用的背後，不少隱藏版功能都被忽略了，《ETtoday新聞雲》就整理出iPhone相機幾個基礎及進階版功能，讓讀者們學好學滿。

【基礎版】

1.按下快門「往左滑」可連拍

．僅適用於iPhone XS、iPhone XR及後面的機種。
．舊機種長壓快門鍵即可。
．快門鍵數字代表張數。

9大相機實用功能曝光。（圖／記者周亭瑋攝）

▲按快門鍵直接左滑，即可連拍。（圖／記者周亭瑋攝）

2.長按快門進入「錄影模式」

．長按後，開始數秒便是進入錄影模式，鬆開則結束攝影。

3.利用「光學變焦」放大所小，不減損畫質

．拍照時，長壓畫面中顯示的「1X」，就能使用光學變焦調整照片範圍。

4.「前置鏡頭」自動翻轉，自拍不再左右相反

．在之前的版本，需後製照片水平翻轉；但iOS 14後就能設定自動翻轉了
．「設定」→「相機」→「前置相機鏡像翻轉」，打開此功能即可。

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

5.拍照時顯示「格線」，方便進行構圖

．「設定」→「相機」→「格線」，打開此功能即可。

6.「全景模式」改方向

．全景拍攝的移動方向，預設是由左向右；若想改變方向，只要點一下「白色箭頭」即可。

9大相機實用功能曝光。（圖／記者周亭瑋攝）

▲全景模式的移動方向可改。（圖／記者周亭瑋攝）

【隱藏版】

1.使用「音量鍵」連拍

．較舊機型，長按音量鍵能快速連拍；但若是iPhone XS、iPhone XR及後面的機型，長按「音量鍵」為進入錄影模式。
．新機型想改用「音量鍵」連拍，可到「設定」→「相機」→「連拍使用調高音量按鈕」，打開此功能即可。

2.想要「邊錄影邊拍照」

．開啟相機的錄影功能後，按下錄影鍵，上面即會出現一個快門鍵，這時就能邊錄影邊拍照了。

9大相機實用功能曝光。（圖／記者周亭瑋攝）

▲按下錄影鍵後，就會出現快門鍵了。（圖／記者周亭瑋攝）

3.「聲控拍照」

．「設定」→「輔助使用」→「語音控制」，再點選「自訂指令」→「新增指令」，接著在「詞句」下方輸入欲作為指令的英文單字或句子。
．輸入後，點選「動作」→「執行自訂手勢」，再點下方的「隱藏控制項目」，隨後用手指點快門位置，接著點選右上方的「儲存」，返回「新增指令」頁面按下儲存，就設定完畢。
．最後開啟「語音控制」功能，螢幕左上方顯示藍色麥克風圖案，即代表設定成功。若開啟相機，並說出「指定詞句」，系統就會自動辨識、執行拍照指令了。

9大相機實用功能曝光。（圖／記者周亭瑋攝）

9大相機實用功能曝光。（圖／記者周亭瑋攝）

9大相機實用功能曝光。（圖／記者周亭瑋攝）

▲聲控拍照設定步驟。（圖／記者周亭瑋攝）

4.相機能辨識文字

．更新至iOS 15後，新增了原況文字功能，能直接將相機畫面中的文字轉成文字檔，也可使用翻譯、查詢等功能。

．對準文字後，點選右下角「文件圖示」，即可選擇全選、拷貝、翻譯，也能查詢內容。
 

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