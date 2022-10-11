918餘震次數突增4倍！氣象局示警「不太一樣」：今天要多注意

▲今年9/18台東發生規模6.8地震。（圖／氣象局提供）

記者李宜秦／台北報導

今年9/18發生規模6.8強震，後續餘震不斷，中央氣象局地震中心指出，昨日出現四個餘震，次數突然明顯增加，今日要特別留意餘震狀況。另今年地震活動可能持續活躍，目前活躍度已是往年兩三倍。

地震中心主任陳國昌表示，918強震後推估餘震會持續一個月，不過前幾天都是一天或兩天一個餘震，昨天突然一次出現四個餘震，次數明顯增加，因此今日要特別留意後續餘震。

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陳國昌表示，918餘震再出現規模5以上地震機率很小，昨天是特殊案例，不過因為918強震規模很大，因此難免引發周邊構造破裂造成餘震，這都是預料中的事，只是昨天狀況確實有點不太一樣，要再觀察一兩天。

▲918地震造成花東災損。（上圖／記者黃彥傑翻攝、下圖／記者林振民攝）

陳國昌指出，長期年平均規模6以上地震為2、3個，今年規模6以上地震卻已出現8個，而規模5到6以上地震年平均為24到25個，今年則已出現55個，其中很多是規模5.8、5.9等接近規模6的強震，這55個規模5到6的地震總釋放能量可能已超過2個規模6以上地震。

陳國昌坦言，今年地震活動還是會持續相當活躍，目前活躍度已是往年兩三倍，大規模地震次數也比年平均高兩三倍。不過因地震難以預測，因此短時間看不出活躍時期，必須持續觀察。

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