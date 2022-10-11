這些iPhone功能可救命！設定緊急聯絡人、傳送救援位置

▲蘋果iPhone緊急救援服務可救命。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

隨著iPhone的推陳出新，越來越多新功能出現在果粉的眼前，不過iPhone中有一大重要的功能，可能可以在危急時拯救性命，也就是緊急求救（SOS），只要幾個步驟，就可以在突發的狀況中增加獲救機率。

在 iPhone 上使用「SOS 緊急服務」，可讓用戶快速輕易呼救，並通知你的緊急聯絡人。根據蘋果官網資訊，使用「SOS 緊急服務」撥打電話時，iPhone 會自動撥打當地的緊急電話號碼。在某些國家和地區，可能需要選擇所需的服務。

播打緊急電話，只要按住側邊按鈕和其中一個音量按鈕，直到出現「SOS 緊急服務」滑桿為止。拖移「緊急服務電話」滑桿，以撥打緊急服務電話。如果繼續按住側邊按鈕和音量按鈕，而沒有拖移滑桿，系統會開始倒數並發出提示音。如果在倒數結束前一直按住按鈕，iPhone 會自動撥打緊急服務電話。

也可以加入緊急聯絡人。在緊急通話結束後，iPhone 會發送訊息通知緊急聯絡人，除非用戶選擇取消這項功能。iPhone 會傳送目前的位置，而且在進入 SOS 模式一段時間內，只要位置有所變更，你的緊急聯絡人就會收到更新資訊。

而要如何設定緊急聯絡人？首先打開「健康」App，並點一下個人檔案圖片 ，而後點一下「醫療卡」，之後選擇「編輯」，然後捲動到「緊急聯絡人」，點一下「加入」按鈕來加入緊急聯絡人，之後設定某位聯絡人，然後加入與對方關係，最後點一下「完成」以儲存變更。