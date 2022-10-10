坐雲霄飛車也會意外觸動iPhone 14車禍偵測　外媒曝「一招解決」

▲iPhone 14車禍偵測功能遇到雲霄飛車可能會誤報。（圖／翻攝自9to5mac）



記者高兆麟／綜合報導

蘋果在iPhone 14系列、Apple Watch Ultra、S8、SE2加上車禍偵測功能後，至今已傳出多件成功拯救生命的案例，不過卻也傳出有民眾在坐雲霄飛車時會有誤報狀況。

儘管蘋果為了車禍偵測功能，採用升級的感應器、新的演算法，包括G值變化、GPS位置/速度改變、麥克風接收噪音、壓力改變等等，還有超過100萬小時的車禍碰撞數據演練，但還是會有誤報的情況。

據《華爾街日報》報導，過去幾週在美國Kings和Dollywood遊樂園發現，使用新款Apple Watchc和iPhone的遊客，會在坐雲霄飛車時被誤判為車禍狀態，發出緊急求救通知。

▲遊樂園貼出告示，警告雲霄飛車可能觸發車禍偵測功能。（圖／翻攝自9to5mac）



目前在Dollywood至少已回報六件相同的誤判狀況，該園區的工作人員甚至在雲霄飛車旁設置警告標語，指出「由於雲霄飛車的體驗會啟動Apple Watch和類似裝置的緊急呼救功能，為了避免誤判，建議在遊玩時取下裝置，或開啟飛航模式。」

Apple對此表示，車禍偵測相當準確，但公司也會持續更新來減少誤報的狀況。

外媒9to5mac則建議，無論是不要攜帶手機或手表或是關機等都相對麻煩，建議可以打開「飛航模式」，這樣是減少誤報最快的方法。