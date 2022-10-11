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2023台灣燈會「少了大巨蛋」　柯文哲再嗆內政部卡防火避難審查

▲▼柯文哲出席「2023台灣燈會在台北」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席「2023台灣燈會在台北」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2023台灣燈會將於明年2月5日正式營運至2月19日，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，但北市府過去原訂將1座副燈擺放至台北大巨蛋，但因使照未通過，只好移至松菸。台北市長柯文哲11日表示，沒想到防火避難性能審查至今沒下來，「他（內政部）要擋你，有什麼辦法？」

柯文哲11日下午出席「2023台灣燈會在台北」記者會，柯文哲致詞時表示，台灣燈會睽違多年終於回台北舉辦，不同以往其他縣市辦理方式，本屆採取「城市型燈會」型式，分為光展區、源展區、未來展區及中央展區4大展區，作為邊境開放後的首度大型活動，主要目標就是要復興東區商圈，並將商業能量擴及松菸、信義商圈。

柯文哲指出，2023台灣燈會有兩大重要意義，包括睽違23年後再次回到北市，以及作為新冠肺炎疫情邊境解封後首場大型國際活動，備受國內旅遊、飯店以及觀光產業期待，具有指標性意義。

▲▼2023台灣燈會主視覺。（圖／台北市政府提供）

▲2023台灣燈會主視覺。（圖／台北市政府提供）

柯文哲補充道，有別於其他縣市另尋空地作為燈會場地，北市因腹地有限採「城市型燈會」，本屆主題為「光源台北」，共有1座主燈、6座副燈、在4大展區展出300件以上作品，串聯12個行政燈區，為國內最大規模燈會，透過將燈會與城市容貌融合，要讓大家看見台北的蛻變。

柯文哲提到，本屆台灣燈會希望振興東區，將人潮帶進忠孝東路、國父紀念館、松菸和信義區，為消費活動注入活水，且自確定承辦本屆燈會以來，北市已籌備1年有餘，燈節大量用電問題已花8000萬元另設電路解決，會繼續努力創造屬於台北市的榮耀。

▲▼柯文哲出席「2023台灣燈會在台北」記者會。（圖／記者袁茵攝）

針對燈會原訂將1座副燈放置大巨蛋，但因使照未過而改放松菸，柯文哲回應，本來有個目標是要振興東區的商業活動，想說從東區一直連到信義商圈，所以從國父紀念館到大巨蛋、松菸再連到東區，還是有4個展區會照樣布展，只是大巨蛋被擋住了，中間動線會變得比較不好。

媒體追問，少了大巨蛋是否覺得不太完美？柯文哲坦言，這也沒辦法，沒料到防火避難性能審查可以審到現在還沒下來，從去年4月至今已過1年半，「他（內政部）要擋你，有什麼辦法？」

▲▼北市府過去拍板，2023台灣燈會將有1座主燈、6座副燈，其中1座副燈還要放在大巨蛋，盼帶動當地商機。（圖／台北市政府提供）

▲▼北市府過去拍板，2023台灣燈會1座副燈要放在大巨蛋，但因使照未過，確定改放在松菸。上圖為舊版市府宣傳照，下圖為11日公布新版宣傳，少了大巨蛋一角。（圖／台北市政府提供）

▲▼2023台灣燈會範圍。（圖／台北市政府提供）

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