30年一次！苗栗通霄白沙屯五雲宮王船醮　今凌晨燒王船圓滿落幕

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，相隔30年再度建造完成 大型彩繪王船「順安陸號」，今年舉辦「迎聖王船醮」，10月5日起等登場，今(11日)凌晨燒王船儀式，現場吸引數千信眾及遊客觀看，為期一周的王船醮也圓滿劃下句點，盼將能一起驅除瘟疫，將目前肆虐多年的新冠肺炎疫情送走。

▲今天凌晨1點30分左右，通霄白沙屯五雲宮王船祭正式點炮火祭，為期一周的王船醮也圓滿劃下句點。（圖／記者蔡文淵翻攝）

今凌晨1點左右，鄰近拱天宮媽祖婆鑾轎及附近宮廟神尊軟轎，也都到場監察科儀並恭送王船，「順安陸號」以大吊車吊掛方式降落庄內船澳（竹筏）南岸潮間帶，接著工作人員上船架設主船桅及風帆，紙紮朱千歲及各神尊與坐騎馬匹，大量金銀紙（添儀金）、摺紙蓮燈堆滿船身周邊，最後在乩童助念祈福豐收後，凌晨1點30分正式鳴炮點燃王船。火星隨易燃的添載物資逐漸化為熊熊火舌，整艘王船陷入火海，隨中桅倒下，代表30年一祭的迎王祭典圓滿落幕。

白沙屯五雲宮主祀朱府千歲與七大巡等諸神，於3年前舉辦王船開光、點眼儀式，當時內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌等人皆與會，祈求國泰民安、風調雨順。

廟方指出，打造的王船名為「順安陸號」，彩繪圖案包括海豚、馬、猴、雞、豬等吉祥動物圖案，經開光、點眼後，開放民眾參觀，期望神威遠播教化人心，端正風俗。

五雲宮指出，每10年都有舉辦福醮，30年才舉辦1次王船醮活動，這次「迎聖五朝王船醮」從10月5日開始，為期1個禮拜，有王船巡境賜福、放水燈、普施等儀式活動，並於11日凌晨再現30年一次的燒王船大典，恭送燒王船時能一起驅除瘟疫，將目前肆虐的疫情送走。

▲▼今天凌晨1點30分左右，通霄白沙屯五雲宮王船祭正式點炮火祭，為期一周的王船醮也圓滿劃下句點。（圖／記者蔡文淵翻攝）