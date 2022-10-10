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維基解密創辦人亞桑傑　倫敦獄中確診COVID-19

▲▼維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）在倫敦被逮捕，離開法庭後他在警車內比出大拇指手勢。（圖／路透）

▲維基解密創辦人亞桑傑。（圖／路透）

中央社

「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑的妻子今天說，亞桑傑確認感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。亞桑傑被關在獄中，妻子正努力試圖不讓亞桑傑被引渡至美國受審。

英國6月批准將澳洲籍的亞桑傑（Julian Assange）引渡到美國受審，而他可能會因為公開伊拉克和阿富汗戰爭相關機密文件而面臨終身監禁。

法新社報導，英國聯合社（Press Association）引述他的妻子史黛拉．亞桑傑（Stella Assange）說法報導，「朱利安（亞桑傑）上週就感覺不舒服，從7日開始生病」。

「他出現咳嗽和發燒症狀。他們給他一些乙醯胺酚（Paracetamol），並在8日確診COVID-19。」

數以千計民眾8日手拉手圍住倫敦國會大廈，要求將亞桑傑從倫敦的貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh）釋放。

51歲的亞桑傑自從服完違反保釋規定的刑期後，從2019年起被關押在戒備森嚴的貝爾馬什監獄，等候引渡美國案的結果。

COVID-19疫情在2020年初爆發後，他曾因在獄中可能有染疫風險而申請保釋，但並未獲准。

他的律師當時曾說，亞桑傑有一連串病史，包括呼吸道感染。

史黛拉今年3月與亞桑傑在獄中完婚，兩人已育有2名幼兒。她表示，對丈夫的健康狀況感到憂心。

她說，「對他的整體健康狀況而言，接下來幾天是關鍵時期。他現在整天都被關在牢房裡」。

「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）。（圖／路透社）

亞桑傑在2010年被控涉及一起發生在瑞典的性侵案後棄保潛逃，躲進英國的厄瓜多大使館。這起案件於2019年撤銷，亞桑傑在厄瓜多政權變天後失去政治庇護，隨後被捕並入獄。

亞桑傑的律師今年8月控告美國中央情報局（CIA）與前局長蓬佩奧（Mike Pompeo），聲稱亞桑傑待在厄瓜多大使館期間，中情局曾經偷錄亞桑傑和律師與記者對話，並從他們的手機和電腦中複製資料。

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