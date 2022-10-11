買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

▲7-11 CITY CAFE濃萃美式／拿鐵「任選第2件7折」、CITY PEARL珍珠全品項「任選第2杯半價」。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

國慶連假結束了別憂鬱，趕快買杯咖啡提振精神！4大超商推出一系列「開工咖啡優惠」，不僅有咖啡全品項「第2杯7折」、「買2送2」爽爽喝，最療癒的珍珠飲品全品項則是下殺「任選第2杯半價」，另外還有零食買1送1、任選第2件6折等優惠。

●7-11

7-11即日起至10月18日推出一系列提神必備優惠，首先是CITY CAFE濃萃美式／拿鐵「任選第2件7折」，報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點，而CITY TEA現萃茶水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）可享「任選2杯99元」、CITY PEARL珍珠全品項「任選第2杯半價」。

●全家

全家即日起至11月1日推出「Let’ s Café大杯單品咖啡2杯109元」優惠，無論是單品美式還是拿鐵通通可以任選任搭，最高下殺55折，且開放寄杯跨店取、無兌換期限，每人最多可買5組共10杯；加碼還有「Let’ s Café經典美式系列任選第2杯7折」優惠。

期間還推買「Let’ s Café小杯經典美式/經典拿鐵」、「無砂糖咖啡拿鐵（罐裝）」、「FMC綠拿鐵及牧場直送鮮乳」任1件，即可享「加1元吃茶葉蛋1顆」、「加9元吃鼎王麻辣蛋1顆」。

▲萊爾富咖啡全品項第2杯7折。（圖／萊爾富提供）



●萊爾富

萊爾富即日起至10月18日推出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等，通通都可享優惠。

另外，10月18日前還有多款休閒零嘴下殺5折起，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵以及旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。

●OK mart

OK mart全門市今（11）日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，還有買「岩島成咖啡墨西哥麵包」搭配大杯台灣青茶、大杯經典紅茶或中杯莊園級拿鐵可享優惠組合價59元，現省21元。