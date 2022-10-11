　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11 CITY CAFE濃萃美式／拿鐵「任選第2件7折」、CITY PEARL珍珠全品項「任選第2杯半價」。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

國慶連假結束了別憂鬱，趕快買杯咖啡提振精神！4大超商推出一系列「開工咖啡優惠」，不僅有咖啡全品項「第2杯7折」、「買2送2」爽爽喝，最療癒的珍珠飲品全品項則是下殺「任選第2杯半價」，另外還有零食買1送1、任選第2件6折等優惠。

●7-11

7-11即日起至10月18日推出一系列提神必備優惠，首先是CITY CAFE濃萃美式／拿鐵「任選第2件7折」，報OPEN POINT會員每杯再加贈OPEN POINT點數5點，而CITY TEA現萃茶水果系列飲品（一顆檸檬青、一顆檸檬紅、香鑽水果茶）可享「任選2杯99元」、CITY PEARL珍珠全品項「任選第2杯半價」。

●全家

全家即日起至11月1日推出「Let’ s Café大杯單品咖啡2杯109元」優惠，無論是單品美式還是拿鐵通通可以任選任搭，最高下殺55折，且開放寄杯跨店取、無兌換期限，每人最多可買5組共10杯；加碼還有「Let’ s Café經典美式系列任選第2杯7折」優惠。

期間還推買「Let’ s Café小杯經典美式/經典拿鐵」、「無砂糖咖啡拿鐵（罐裝）」、「FMC綠拿鐵及牧場直送鮮乳」任1件，即可享「加1元吃茶葉蛋1顆」、「加9元吃鼎王麻辣蛋1顆」。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富咖啡全品項第2杯7折。（圖／萊爾富提供）

●萊爾富

萊爾富即日起至10月18日推出「Hi Café咖啡全品項第2杯7折」，價格不同以2件8.5折計（咖啡冰沙除外），包括冰檸檬氣泡美式、冰黃金柚香氣泡美式、美式、拿鐵、焦糖拿鐵、榛果拿鐵咖啡、特濃美式、以及特濃拿鐵等，通通都可享優惠。

另外，10月18日前還有多款休閒零嘴下殺5折起，包括盛香珍指定餅乾任選買1送1，張君雅小妹妹點心麵以及旺旺仙貝雪月等指定品項皆有任選第2件6折優惠，價格不同則以2件8折計。

●OK mart

OK mart全門市今（11）日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵買2送2」優惠，還有買「岩島成咖啡墨西哥麵包」搭配大杯台灣青茶、大杯經典紅茶或中杯莊園級拿鐵可享優惠組合價59元，現省21元。

►爸媽們快囤貨！「日本版幫寶適」特價了

ET快訊
激情放送事故！美女博士猛親64歲大學副校長　視訊會議變色播
張立東1晚撩3正妹！　信義區夜店「貼臉熱聊勾環抱」
快訊／「神話」申彗星拒酒測被逮
北市莫德納次世代今9點開放預約　5.1萬名額滿18歲就能打
快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝
買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送
台積電9個月跌掉38%　存股族可觀察「這2價位」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工咖啡優惠」先看　還有1元茶葉蛋

只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

台灣訓練不出橘色惡魔？　網推建中樂旗：世界季軍

IVE成員走紅毯「走路姿勢詭異」　一看鞋子…網傻眼罵爆：太離譜

林宥嘉突Cue《原子少年》清唱超穩　FEniX獻出道曲《Fire Fighter》

金門舞團唱《梅花》祝國慶　小鄧麗君+軍事舞步超特別

台灣藝人「國慶日發聲」被讚爆　邰智源遭虧「不舔沒錢啊」神回應

買2送2爽喝！4大超商「開工咖啡優惠」一次看　加碼零食買1送1

美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工咖啡優惠」先看　還有1元茶葉蛋

只有今天！　超商「霜淇淋買1送1」口味不限

今天限定！麥當勞「8大品項買1送1」開刮了　有大薯、勁辣雞腿堡

台鐵「台南=保安」死亡事故！輪椅民眾闖入鐵道…遺體卡第2節車廂

颱風活躍期來了！恐3颱接力模擬路徑曝　周末影響加劇

敏捷、抗壓又有耐性！　塞國科學家將新甲蟲命名「喬科維奇」

折合「新台幣126萬起」！新年式LEXUS NX美售價公布　配備小升級

美聯分區系列賽　達比修有大戰克蕭G2即將登場

T1完全壓制C9連砍四連殺　Guma賽後訪問：只有Faker想幫我拿五殺

二十大「新時代」對台總體方略　陸學者：打擊台獨、加速和平統一

婆婆怪罪「親餵臉碰到髒東西」害孫長疹子　醫師1句神回打臉

快訊／「神話」申彗星深夜遭逮補！「涉嫌竊盜案」在路上睡翻拒絕酒測

《獵人×獵人》手遊新作Q4登台　官方：劇情原汁原味

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

消費熱門新聞

買2送2！4大超商開工咖啡優惠一次看

4大超商「開工咖啡優惠」先看！

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

全聯社團2022必買清單出爐！

超商限時4天「大杯拿鐵33元喝」

吃保健品還要等時差？美醫推薦好物在台上架引爆搶購潮

AI智能助攻！艾力克斯家有牙醫

超商「霜淇淋買1送1」只有今天

超商「美式、拿鐵買6送6」明天搶

重陽敬老！超商儲值660變750、咖啡買1送1

超商通路雙十咖啡優惠懶人包！

盛竹如測字算出巨珍稀黑魂之酒來襲

台人最愛外送「台式美食」出爐！

10大速食店「連假優惠」先收下

更多熱門

相關新聞

手搖飲指定飲品第2杯10元喝只有今天

手搖飲指定飲品第2杯10元喝只有今天

雙十限定喝！人氣手搖飲品牌「TrueWin初韻」今（10）日祭出限時1天「指定飲品第2杯10元」優惠，一共有4款爆料系飲品任選，咀嚼控不能放過。另，拾覺SEEJOY TEA今日也推「綠豆沙系列第2杯10元喝」，同樣只有1天，把握機會來喝。

超商「霜淇淋買1送1」只有今天

超商「霜淇淋買1送1」只有今天

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

麥當勞「8大品項買1送1」今天限定刮

超罪惡黑醬安格斯牛肉堡等4年回歸

超罪惡黑醬安格斯牛肉堡等4年回歸

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠開工優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／3:24有感地震　初估3級以上

即／東部海域03：25地震！全台有感

朴宰範唱一半：我朋友，很帥！　「大咖台灣男神登台」全場瘋掉

即／國家警報大響！3:24花蓮外海5.9強震

快訊／台鐵今早死傷事故　延誤路段曝

凌晨規模5.9地震撼全台　氣象局回應了

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

捕獲野生周星馳「白髮＋皮包骨」認不出

女嫁高雄　7年情被越南女大生粉碎

勞退金一次領還月領？網曝長輩1選擇變很慘

吳卓林、房祖名「同父不同命」！

47歲林志玲「嘟嘴」被炮　網友反應一面倒

小甜甜布蘭妮「海邊全裸」脫光光！

買台南Josh家暴房！屋主轉身見「恐怖彩蛋」

兒媳都反對！嬤硬買房出租…竟救全家生計

更多

最夯影音

更多
「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道

「橘色惡魔」國慶登場！　京都橘高校吹奏部登凱道
北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

北一女樂儀旗隊登凱道　無伴奏靜默槍法考驗默契

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

橘色惡魔國慶完閃電離台　回日本期中考在飯店也K書

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

如何打開免洗筷不歪斜？　套子往上一抽完美分解！

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

王瞳看到「30」：是艾成在說想我　含淚露面宣傳...替他完成心願

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面