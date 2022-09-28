監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

▲台南市警監環合稽查於27日夜間在中華東路後甲圓環實施稽查勤務，共開罰改裝車輛49件、召回檢驗44件、排氣管改裝不合格並召回檢驗3件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋高氣爽的宜人天氣，晚上卻有呼嘯而過的噪音車擾人心煩，台南市政府祭出聯合稽查與科技執法兩大利器，環保局評估適宜路段裝設固定式聲音照相儀器，並加強移動式聲音照相取締，依陳情熱點機動設置，另結合台南監理站、台南市警方執行「監警環聯合稽查」專案勤務，共同遏阻車輛噪音擾寧。

第一分局、交警大隊，27日夜間於中華東路後甲圓環實施聯合稽查勤務，這次勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛49件（其中召回檢驗44件）、排氣管改裝由環保機關檢驗75台，不合格並召回檢驗計3件。

除市府單位執法外，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，可上傳相片(包含車牌及排氣管)或影片至環保署噪音車檢舉網站(https://noisecar.epa.gov.tw)檢舉，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格依法開單處以新台幣1800元至3600元罰鍰。

市警一分局長方國璽表示，一分局將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗，以提升整體用路環境安全，現今電動自行車成了不少人的代步工具，提醒民眾應選購型式審驗合格的車輛，以免發生車輛故障或自燃風險，若民眾發現非法改裝電動自行車的商家，也請向監理站或就近警察機關反映，共同溯源取締，維護用路人的安全。