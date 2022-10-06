國慶禮賓服裝「2大特色」被狂轟！　網戰翻：我對台灣太陌生

▲2022國慶禮賓服裝亮相。（圖／文化總會，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

2022國慶禮賓服裝日前正式亮相，今年中華文化總會特別邀請設計師周裕穎操刀，一別以往莊重的深色底，改以清爽的白色來當底色，要營造出輕鬆、活潑的感覺。服裝曝光後，引發網友正反兩極討論，其中更有不少人對「山櫻花」和「台灣色」感到不解。

周裕穎是台灣首位獲選入紐約官方時裝週、曾為東京奧運台灣對設計進場服裝的設計師，今年國慶禮賓服裝以「台灣色」、柔軟而剛毅、清新活潑為三大重點，同時也以台灣雲豹、台灣擬啄木（五色鳥）和山櫻花等來激發靈感，要展現台灣繽紛多元的生態和文化。

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此外，為呼應今年過慶主題「守土衛國，你我同行」，柔軟的洋裝也融合方正、剛硬的線條特色，袖子及裙擺的設計上也傳遞台灣人精神，兼具親和力和團結堅硬。

而服裝曝光後，不少網友都在《ETtoday分享雲》粉專上留言分享看法，「很有氣質」、「典雅、大方、貴氣」、「有氣質，也年輕多了」、「蠻漂亮的呀！一直鮮紅，感覺也是看膩了」、「女裝真的是氣質高雅」、「很美、很用心的設計，彰顯出國慶的歡樂與活力，讚」、「有創意！很棒」、「展現台灣之美」、「挺好看的，感覺很清爽」。

不過也有些網友直呼，「看不出與國慶有連結性」、「衣服特色一點都看不出來，不介紹一點也不知道是哪個國家」、「今年的比較像是化妝品專櫃小姐的服裝，沒有很完美，但比往年好多了」、「國花是梅花，搞什麼櫻花？莫名其妙」、「國慶過後可以轉手給百貨公司電梯小姐了」、「山櫻花最莫名其妙」。

另也有網友對「台灣色」感到不解，「我以為台灣色是看了大家都有共鳴，看來我對台灣還是太陌生」、「實在看不懂什麼是台灣色」、「不能票選的，哪能稱台灣色？無言」、「梅花鹿不是台灣色？台灣黑熊不是台灣色」、「這應該叫台灣主題印花布才對吧？台灣色不該是指一種顏色嗎？你搞得我好混亂啊」、「雲豹、五色鳥我認，但山櫻花什麼東西啊？代表台灣色」、「服裝設計見仁見智，但要說台灣色，好像應該再加強一點」、「何時又有新名詞：台灣色」。

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