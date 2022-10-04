姚正玉質疑民進黨不敢面對檢驗　搬出神邏輯打手自曝其短

▲回到媽媽的故鄉參選姚，國民黨徵召台南市第一選區市議員參選人姚正玉，全力以赴義無反顧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨徵召台南市第一選區市議員參選人姚正玉，三問尋求連任的對手沈家鳳，檢驗其4年問政成績，綠營竟有參選人卻跨區「救援」，姚正玉表示，搬出神邏輯打手，只會自曝其短，民進黨愈怕被監督，她就愈要監督！

姚正玉三問沈家鳳：「沈議員，4年任期您為大新營做了什麼？」綠營卻出現「大新營的選情陷入泥淖」的聲音？還有同黨參選人忙著跨區救援。姚正玉說，難道就這麼不堪一問，民進黨急了嗎？民進黨周姓議員參選人跨區救援沈家鳳，但周的神邏輯謬稱她接受國民黨徵召參選大新營區議員是「第二志願」？卻完全不通，不知所云。

姚正玉說，依周的神邏輯，試問，賴清德黨內初選爭大位落敗，卻甘為蔡英文的副手，這是賴的第二志願嗎？蘇貞昌、林佳龍2018年敗選，後來跑去當閣揆、部長，這是第三志願、還是第四志願？姚正玉表示，搬出神邏輯充當打手，只會貽笑大方，請閒雜人等不要乘機跨區來蹭流量，亂丟泥巴、亂噴墨水。

姚玉玉強調，民進黨裡法匠誤國、玩法弄權之輩已經太多。民進黨在台南專權30年，議會最需要的，是無畏無懼的監督力量；最不需要的，是還要為一黨獨大的政權當辯護律師。

姚正玉表示，在位者尋求連任，選民一起來檢驗任內問政成績，公開提問，光明正大。議員監督市政，選民檢驗民代，這是基本的民主原理，天經地義。呼籲選民支持敢言、敢問、敢挑戰不公不義的姚正玉。