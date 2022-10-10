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大陸 大陸焦點 特派現場

李奧納多批中國濫捕破壞海洋　陸官媒：中國人吃魚「靠自己養」

▲▼李奧納多、吉吉哈蒂德。（圖／達志影像／美聯社）

▲李奧納多狄卡皮歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）近日在推特上批評中國大陸濫捕破壞海洋生態。對此，大陸農業部旗下官媒《農民日報》10日發文反擊，稱中國人吃魚是「靠自己養」，小李子（李奧納多）的的指責不實。

文章提到，中國水產品年消費量約6800萬噸，2021年，中國水產品總產量約6690萬噸，海水和淡水養殖量約5400萬噸，養殖量佔消費量和總產量的八成，「也就是說，中國人吃魚主要是靠自己養。中國是世界上主要漁業國家中唯一養殖產量超過捕撈產量的，養殖水產品產量佔世界水產品養殖總產量的60%左右。」

文章指出，隨著中國海水養殖產量逐年增加，海洋捕撈量呈下降趨勢，海鮮65%都是靠養殖，「2021年，中國海水養殖產品2211.14萬噸，海洋捕撈951.46萬噸，遠洋漁業產量僅為224.65萬噸。」

▼中國漁船的漁獲中包含了雙髻鯊。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國漁船在南美洲厄瓜多爾的加拉帕戈斯群島濫捕漁獲，還抓到受保護的雙髻鯊魚（圖／達志影像／美聯社）

文章提到，據聯合國糧農組織《2022年世界漁業和水產養殖狀況》報告顯示，中國是世界上最大的水產品出口國，歐盟則是最大的單一進口市場，最大的水產品進口國是美國。公開數據顯示，歐盟2019年捕撈產量482萬噸，養殖產量137萬噸，進口水產品達615萬噸；美國2019年捕撈產量480多萬噸，養殖49萬噸，進口336萬噸。

文章指出，誰消費誰負責，「歐美等發達國家自養水產品產量很低，主要靠海洋捕撈和進口。既然如此，就需要為海洋漁業資源的消耗負主要責任。」

文章提到，中國人吃魚，不是靠捕撈向大自然無限制地索取，而是靠自力更生大搞養殖業，本身就是在保護海洋，同時，中國不僅解決了14億人自己的吃魚問題，還為全世界人民提供了大量優質水產品，連續多年成為對世界出口水產品最多的國家之一，2020年出口達492萬噸，「不僅把自己家門口的海域養護好，還在公海自主休漁做表率，號召各國一起把公海資源養護好。」

文章強調，「我們可以負責任地說：中國漁民並沒有在海洋大肆捕撈，而是合規、有節地開展正常的漁業作業，中國漁業並沒有影響當地經濟和海洋生態可持續發展，而是措施有力、勇做表率、合作養護。」

文章最後還說，作為全球知名的公眾人物，「小李子」關注環保事業值得認可，但是，這必須建立在科學嚴謹的調查基礎上，需要以客觀詳實的數據為支撐，「而不是僅僅依賴自己的影響力張口一說，更不應該摻雜其他因素和目的。」

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