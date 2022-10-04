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15歲少年海邊戲水撿到「活化石」　衝警局喊：給你們一個寶貝

▲15歲少年在海邊遊玩撿到一隻鱟。（圖／翻攝環球網）

▲15歲王姓少年在海邊遊玩撿到一隻鱟。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江溫嶺松門鎮一名15歲王姓少年2日帶著11歲的堂弟，提著一個紅色水桶，急急忙忙跑到當地派出所，喊著要交給警察叔叔一個「寶貝」。值班員警朝桶內一看，發現水桶裡裝著一隻被稱為「活化石」的鱟，趕緊將其放置在陰涼處，並詢問王姓少年具體情況。只見少年準確地對員警說明桶內裝的是鱟，而且是大陸國家二級保護動物。

▲15歲少年在海邊遊玩撿到一隻鱟。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，王姓少年回憶稱，前一天下午，自己帶著弟弟去東海塘遊玩的時候，在一塘邊發現這隻鱟。王姓少年先前在課堂上學到過此類海洋生物，所以對鱟印象深刻，「當時牠一動不動，我怕大太陽把牠曬壞了，而且也不知道怎麼處理，只能先帶著牠回家。」

經過和家長的商量，王姓少年獨自帶著弟弟將鱟送到派出所，經初步檢查，並未發現這隻迷途的鱟有受傷情況，員警隨即聯繫松門漁政等部門，將鱟帶到烏岩村的海邊進行放生。

公開資訊顯示，最早的鱟化石出現在5.05至4.38億年前，與現代鱟型態相似的化石則是出現在距今2.08億至1.44億年前的侏羅紀時代，因此，鱟又被稱為活化石，還具有極高的經濟價值。

鱟的外觀包覆堅硬甲殼，有4隻眼睛，其中2隻為複眼，血液因帶有銅離子而呈現藍色，而這種藍色血液正是讓鱟具有高度經濟價值的主因。由藍血研發出來的鱟試劑被管飯應用在科學、醫藥和食品領域，被用於檢測注射液、放射性藥品、疫苗及食品等毒素含量，也被用在癌症的研究上。

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