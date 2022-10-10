「警察叔叔，我找不到媽媽！」　斜坡上藝術節潮州警維安為民服務

▲潮州警分局出動大批員警在斜坡上藝術節執勤 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

潮州警分局於10月8、9日配合屏東縣政府舉辦「斜坡上藝術節活動」，除規劃交通安全維護勤務外，會場內亦編排安全維護人員維護會場秩序及防竊等勤務，步巡時遇到有小孩童走失要立刻安撫小孩不安情緒外，還立即請會場廣播、也碰過有青少年錯失接駁車手機又沒電，心裡著急，警方趕緊聯繫家屬，忙碌不已。

警方也趁機加強宣導交通安全、高齡者正確左轉彎等，保障交通安全情況；並舉例常見的詐騙手法，無論透過網路、簡訊、LINE加上「錢、ATM」等關鍵字語多為詐騙，請牢記冷靜、確定、查證，立即撥打165反詐騙專線。最近海外求職擄人詐騙案件，求職廣告出現高薪、免經驗，可能就是詐騙，若發現任何社交軟體有可疑海外求職等訊息，請立即與警方聯繫。

潮州分局長簡彥匡表示，執勤同仁能秉持同理心，立即協助孩童迅速找到親屬，表示肯定，亦呼籲民眾大型活動人潮擁擠，如親子同遊時應於孩童於視線內，多加留意，藉由社區內不同形式的活動，希望能透過活潑不制式的宣導，拉近與民眾距離，強化民眾交通安全知識及用路安全，最重要的是希望民眾能夠開心出遊，平安回家。