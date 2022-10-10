台中男遭8煞當街圍毆　警追5公里霸氣喊：趴下！我槍已上膛了

▲台中男昨日深夜遭8人圍毆，警方掏槍壓制嫌疑人。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區昨（9）日22時許傳出當街圍毆案，一名23歲朱男疑似「欠小林10萬塊」，與19歲謝男等8人談判，結果朱男遭對方持安全帽、徒手圍毆，警方獲報後追查，分別在光興路、東平路甚至追到北屯區找到分頭落跑的謝男8人，其中員警在光興路前攔下一輛黑車，掏槍並上膛喝令男子下車，車上男子才乖乖下車配合趴地。

太平分局表示，9日晚間22時30分許接獲民眾報案指出，德明路疑似有行車糾紛，馬上派出快打警力前往，警方到場後發現只剩下一名朱男痛苦倒地，一問才知道他疑似因為債務糾紛，欠一名綽號「小林」的男子10萬，小林指示謝男等8人前往跟朱男協商，豈料一言不合遭對方持安全帽、徒手毆打，所幸身上都是擦挫傷，並無生命危險。

▲員警喝令男子下車，並說「我最後一次警告」 。（圖／記者許權毅翻攝）



警方循線後立刻展開追查，追了約5公里在東平路一江橋上、新興路2256號找到部分嫌疑人，途中員警掏槍上膛喝令男子下車，並說「我最後一次警告！下車」，車上男子才配合，員警並霸氣喊「趴在地上！雙手放後面！我槍已經上膛了」。另一台還躲在車陣中，被眼尖員警發現上前追捕，馬上跨越雙黃線落跑，員警馬上通報警網追捕，追捕行動一度跨區到北屯區，最終在3小時內全數逮捕。

太平警方表示，朱男與謝男等人平時為點頭之交、分屬不同滋事集團，至於疑似指揮的小林，警方已掌握其動向、身分。另因涉案人士中有5名未成年，全案分別依照聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送台中少年法庭、台中地檢署。