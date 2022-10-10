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陳紫渝「國慶一張照」美出新高度！歪頭萌笑融化2萬人　潔哥也認證

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲陳紫渝貼出美照。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天是雙十國慶，不少候選人都在自己的臉書粉專上發文，而有「最美里長候選人」之稱陳紫渝也不例外，昨（9）日晚上10時許就貼出一張美照祝福大家闔家平安。照片曝光後，不只吸引超過2.3萬人按讚朝聖，網紅潔哥（李秉潔）也現身留言處直呼「我喜歡～」

陳紫渝在臉書粉專「永福里陳紫渝」上貼文，詢問大家連假3天有沒有去哪裡散心？假期雖然短暫，但她希望大家都能在這簡單愉快中好好放鬆，等到充飽電以後，再繼續努力，「要適時肯定自己，你是最棒的！」

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陳紫渝祝福大家闔家平安之餘，當然也不忘拜票。不過最吸睛的，還是她貼出的照片，從畫面可見，綁著馬尾的陳紫渝歪頭比愛心，她淺淺一笑，眼睛瞇成一條線，迷暈一票網友。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

▲潔哥也直呼「很正」。（圖／翻攝自Facebook／永福里陳紫渝）

網友們在留言處紛紛直呼，「請問衣服在哪裡買的？我們永福里里民都需要一件」、「現在結婚的話，明年國慶日就是我們的紀念日」、「里長晚安，電沒充飽明天可以去競選辦公室充嗎」、「里長，有你的日子，每天都是連假」、「老婆你也快樂」、「沒錯！我們未來的路還很長」、「我都在家裡想著你」、「紫渝趕快回家，我熱了一碗湯要給你喝」。

除了大票網友湧入貼文之外，潔哥也現身留言處回應，「真的很正！我喜歡～」底下網友則笑回，「潔哥認證就是無敵」、「真的連女生都覺得正，就是無敵正了」、「能被潔哥認證，真的有料」。

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