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全文／蔡英文國慶演說拋「四大韌性」　喊話北京：尊重台灣人民的堅持

▲▼總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統蔡英文國慶演說。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

中華民國111國慶大典登場，總統蔡英文發表國慶演說，除了重申過去的「四個堅持」，更強調要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」；另針對兩岸關係，蔡英文則喊話北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

蔡英文國慶演說全文如下：

大會主席游錫堃院長、帛琉共和國惠恕仁總統、現場的貴賓、好朋友，收看電視和網路直播的國人同胞：大家好！　今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第七十三個國慶日。過去兩年多，對抗疫情一直是國家最大的挑戰。所以，今天一開始，我同樣要感謝在疫情期間，為防疫工作付出、共同撐過這段艱辛過程的國人同胞。你們每一位，都是防疫的英雄。

今年國慶日的氣氛，和前兩年有很大的不同。再過三天，邊境管制即將放寬，台灣和世界各國之間將恢復正常往來。這也意味著，我們將擺脫疫情的陰霾，邁向正常生活。

過去兩年多，疫情衝擊了全世界。對於因為疫情而離開的國人，我們都同感不捨和哀痛；他們的離去也提醒著我們，永遠有做得更好的空間。但跟很多國家相比，因為有大家攜手合作，團結守護彼此，讓台灣的防疫表現獲得世界的肯定。

因為疫情受到穩定控制，台灣的經濟才能穩健成長。再加上以創新和轉型為導向的發展策略，解決了長期以來經濟動能不足的問題。

我們在全球衰退中逆勢成長。2021年的經濟成長率6.57%，是近年來最佳成績。今年的IMD世界競爭力評比，台灣排名全球第七，「每千人研發人力」指標，是世界第一。

經濟發展的成果，也反映在政府的財政收入。從2018年以來，中央政府的歲計賸餘已經連續四年突破千億元。去年更寫下近三千億元的最佳成績。

財政的穩健，讓我們有更多的資源，可以投入基礎建設、提升科學研究、強化國防戰力，並且建構更完整的社會安全網。

這些成就，是所有國民共同的努力。身為總統，我要感謝今天在場的所有貴賓、各界領袖，還有兩千三百萬台灣人民，謝謝大家，對民主的參與和對國家的貢獻。

疫情沒有擊倒我們，反而讓世界看見台灣的韌性。我們不只守住了疫情，更把台灣往前推進了一步，成為我們心中更好的國家。但正如棒球比賽，這一局能夠化險為夷，並不代表下一局就會風平浪靜。走過了上階段的疫情風暴，下一個階段的挑戰更大，更需要我們沉著面對，共同解決。

疫後的世界秩序正在劇烈變化。目前，歐美各國正苦於通貨膨脹和隨之而來的經濟衰退；台灣的通膨，雖然還在可控制範圍，但我們仍然必須因應全球經濟衰退的變局。

在此同時，全球供應鏈重組，仍在進行當中。台灣雖然在半導體以及資通訊軟硬體的領域，已經取得關鍵地位；但在其他領域也必須快步跟上，才能立於不敗之地。另外，極端氣候帶來的異常災變，也提醒我們，必須要建立更能夠快速應變的機制。

在經濟局勢之外，烏俄戰爭持續進行；中國在南海、東海，以及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定。我們絕不能忽視，軍事的擴張，正在挑戰自由民主的世界秩序。這些變局都跟台灣息息相關。

台灣正處在變局之中，我們不能抱著僥倖的心態。我們必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。

回顧過去，正是因為台灣的韌性，我們才能夠度過疫情的挑戰。未來兩年，在我任期的最後，我們不僅要持續站穩「四個堅持」的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」。把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。

打造更強韌的國家，首要任務就是，建立能夠在逆勢中因應變局、站穩腳步的具有韌性的經濟與產業。當前最緊迫的經濟變局，是全球通膨和衍生的金融緊縮，帶來經濟衰退和金融波動的風險。為了管控通膨、穩定民生經濟，我們透過源頭管理，穩定水、電、油、氣以及大宗物資和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價的衝擊。

我們也強化了因應金融市場波動的各種穩定機制。同時，透過有效的政策和公共支出，我們會加強投資下一世代的基礎建設和人才培育，提供更多就業機會，維繫經濟成長的動能。

在產業布局方面，我們必須有力應對變局中供應鏈加速重整的趨勢。除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。

我特別要向國人及國際社會強調一點，半導體製造聚集在台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。我們會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

為提升經濟應變能力，我們也會確保關鍵基礎設施的安全，做到在任何緊急狀況下，仍然可以透過有效調度、穩定供應，讓社會和產業維持正常運作。

為了進一步和國際接軌，我們也要全方位推進，跟新南向、印太，甚至中、東歐等國家的合作交流。透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，建立更具韌性的全球供應鏈和通路體系。

我們也要和世界同步，持續採取因應極端氣候的行動。今年三月，我們公布了淨零轉型的路徑圖；而《氣候變遷因應法》草案，也已經送請立法院審議。這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。

「韌性國家」，不僅要能因應經濟風險，社會的韌性，也同樣重要。一個有韌性的社會，必須建立在經濟公平的基礎上。這些年來，我們持續透過加薪、減稅、增福利，來減輕民眾的負擔，落實照顧弱勢的施政理念。而完整建構並強化社會安全網，更是我們施政的重中之重。我們持續提升緊急應變、救護和照顧的能量，希望能提供國民更完整及周全的照顧。

兩年多的防疫過程中，我們看到，台灣的醫療和公衛體系，已經展現對於危機應變的經驗和能力。我要借用各位的雙手，再一次給全國所有辛苦的醫護人員最大的掌聲。

為了進一步強化韌性，因應未來的挑戰，我們要持續完備醫事人力、提升醫院備援的量能；我們也要持續強化醫療體系的緊急應變機制，讓台灣更有力量，來因應各種健康風險。

台灣地震頻繁，這幾年來，政府持續進行校園、橋梁、道路的耐震補強及整建，提高公共設施的抗災強度。為了因應突如其來的災害，我們盤整避難收容的安置資源，強化全民的防災和疏散能力，並提升全民的心理韌性，面對災害，能夠冷靜且快速做出反應。

面對少子女、高齡化社會，我們逐年大幅增加預算，全力打造友善生養環境，提高生育補助及育兒津貼，並大幅增加平價幼托名額，我們也衝刺長照的服務能量，更提出「因應超高齡社會對策方案」。

我們積極興建社會住宅以及推動包租代管，擴大租金補貼，提升對勞工職災的保險和保護，也完善農漁民三項保險和退休儲金制度，積極照顧各個需要的族群。

除此之外，我們也持續挹注資源，布建社區心理衛生中心，增加社工人力，發展因地制宜的服務，讓民眾可以就近尋求協助。

今年度總預算的社福支出超過六千億，明年更將突破七千億，再創歷史新高。持續強化社會安全網，接住每一位需要協助的國民，是政府無可迴避的責任。

除了國家治理的議題，「民主韌性」的建立，更是守護台灣的關鍵。首要的工作，就是讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識。民主社會中，我們可以有不同立場，可以相互爭辯；但無論外在壓力有多大，我們都要堅持自由民主體制，一致對外。

其次，就是強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識。台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷干擾我們民主體制的運作。面對境外勢力的滲透及意圖破壞，我們一定要用更透明、更民主的方式來應對。例如，在疫情期間，指揮中心不間斷的召開記者會，就是為了讓社會大眾充分掌握資訊，降低恐慌，避免錯假資訊擾亂，進而影響全民防疫的信心。

接下來，我們也會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，讓全民能有效辨別資訊真偽，避免資訊戰的威脅。

最後，就是持續深化國際合作，跟民主盟友緊密連結。當威權主義的擴張逐漸威脅全球秩序時，四面八方的國際友人都來到台灣，表達溫暖的支持。現在，正是台灣最受國際關注的時刻。

中華民國台灣，已經成為世界民主自由的重要象徵。國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定和民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。民主，不只是對外定位台灣的國際角色；對內，更是強化社會韌性的核心戰略。

這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，我們加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。

我們加速量產各式精準飛彈，以及海軍、海巡高效能艦艇。此外，我們也積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

這幾年，國機國造、國艦國造都有具體成果。潛艦國造也如期推動當中。兩週前，台灣第一艘自主研發建造、萬噸級的「玉山軍艦」，正式交艦。

還有剛剛，大家看到帶頭衝場的勇鷹號新式高教機，都是我們努力的成果。謝謝全體國軍弟兄姊妹，跟我一起克服萬難，交出這張得之不易的國防自主成績單。

為了落實全民防衛，我們成立「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，透過精進後備教召訓練，讓後備軍人能使用跟現役軍人相近的武器裝備，提升後備戰力。

建構能有效應對現代戰爭需求的國軍，以及建立軍民整合的全面防衛動員能力，都刻不容緩。我們必須確保，無論是平時救災，或者戰時動員，各項韌性的整備、各種物資和人員，都能準確、即時到位。最重要的是，我們必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。「守土衛國」從來都不只是軍人的事；每一位國民，都是國家的守護者。

這段時間，我看到許多朋友，有年輕爸媽、有上了年紀的阿公阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生。他們不分年齡、性別，自發性參加民間的課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識。這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。

台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

在台灣這塊土地上的人民，歷經七十三年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。這一點，我們沒有妥協的空間。兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。

北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

我要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。

各位國人同胞，對於生活在這塊土地上的我們而言，最大的任務，就是用盡全力，給後代一個更好的國家，也給世界一個更好的台灣。台灣的經濟更發展，全球供應鏈就更完整而堅韌。台灣的安全更鞏固，區域和全球就更能和平繁榮。台灣的民主更深化，世界自由民主陣營就更穩固。

這是我們過去多年以來，從黑暗的坑洞中，掘光而行，終於走出來的一條道路。這條路也許辛苦，但我們因此找到了身為台灣人的意義，也看到台灣的存在對世界的價值。

現在的台灣，很民主、很自由、經濟繁榮、文化多元，不但受到世界的矚目，人民也凝聚出守衛家園的堅強意志。今天，大聲的說出「我是台灣人」，是一種光榮，也是一種驕傲。

各位國人同胞，我們是彼此的手足，讓我們勇敢堅定，自信地站在世界的舞台，讓台灣成為世界的台灣，更要給世界一個更好的台灣。

中華民國加油！台灣加油！謝謝大家。

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