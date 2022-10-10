看完橘色惡魔表演！醫師驚吐1件事「日本真的升學壓力大？」

▲「橘色惡魔」來台國慶表演。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部，稍早在雙十國慶大會的演出，獲得大票讚賞。北市聯醫中興院區醫師姜冠宇在臉書發文讚嘆，親睹他們的高超實力，也忍不住好奇「日本真的是升學壓力大的社會嗎？」

姜冠宇在臉書直呼，「看了京都橘高校的表演，日本真的是升學壓力大的社會嗎？台灣升學壓力也很大，但是我回憶中的高中社團，完全沒辦法做成這種水準。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他自爆，「我高中真的是沒參加任何社團，認為算數學、物理都比較重要，其實回想起來要犧牲社團去唸書，多唸英文還比較受益無窮。」

對此，網友們紛紛回應，「讀高中時有參加一個社團，但當時間到時，跑去指定的教室一看，沒人出現，原來只是幌子，大家自由活動就行」、「他們真的很厲害耶，臉上還充滿真摯的笑容，跟我們的比較不一樣」、「不是只有行進，還跑跳，吹奏仍這麼高水準演出，完全沒走音放砲或氣不足，真的超厲害」、「不只社團啊，他們連甲子園水準也是一等一 ，他們沒有所謂的體育班喔」、「那些都是資優生，會念書也會做好課外活動」。

▲他們的強項是，一邊演奏，一邊表演高難度動作。（圖／記者周宸亘攝）

日本京都橘高校的特色是，一邊演奏，一邊表演高難度動作，每年參加全日本吹奏樂大賽、全日本行進吹奏大賽時，屢次獲得金獎，是吹奏樂聯盟的傳統強校之一，也因為身穿橘色制服，被稱為「橘色惡魔」，還曾在YouTube創下影片破4千萬人次觀看紀錄。

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 智慧型刷毛「提醒換牙刷時機」 還有銀離子抗菌

[快速結帳超方便] 東風極柔三層衛生紙「1包不到18元」



[快速結帳超方便] 150抽兩層衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿