快訊／賀「中華民國台灣」國慶　陳時中：首都市長應為民主盡力

▲陳時中擔任衛福部長期間參加國慶大會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天是國慶日，民進黨台北市長參選人陳時中10日上午透過臉書表示，今天是中華民國台灣111年國慶，並以英文稱呼「Taiwan National Day」；他說，守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，「在這個重大日子，即便解讀歷史的觀點有所不同，但在此刻不分彼此，在這片孕育我們的土地上惜福歡慶」。

據了解，因陳時中現無公職身份，今天上午並未規劃前往參加府前國慶大會，本日首場公開行程訂於晚間6點半左右，預計前往木柵國中參加紙風車劇團「巫頂環遊世界」文山大首演，此外，也將至文山區星靚點飯店參加國際同濟會台灣總會北市區主席交接典禮。

陳時中今天上午8點左右透過臉書表示，今天是中華民國台灣111年國慶 ，他作為一個牙醫，以人為本，以弱勢優先，以專業技術照顧每位病人，擔任衛福部長時，任內增修900多條法律，盡心守護台灣人民的健康福祉，從參選的第一天開始，就明白自身任務的重要性，身為一個首都市長，應有守土衛國的自信，我要把台北帶向世界，也把世界帶進台北，由首都出發，讓世界看見台灣。

陳時中說，10月13日，邊境即將解封，迎來期待已久的正常生活，兩年多來，台灣人民勇敢面對挑戰，團結抗疫，得到國際的肯定，達成全民防疫的成果：台灣第三劑疫苗的施打率達到81.36%，是全世界第三高；超額死亡數為全世界第三優，每百萬人死亡數是世界第四低；110年經濟成長率率達6.28 %。他說，因為大家的努力，一起守住了台灣，感謝所有防疫人員的無私奉獻，全國各單位橫向通力合作，所有國人展現高度自主防疫意識，同島一心。

陳時中強調，守護台灣不分立場，是島嶼上每個人的責任，從俄羅斯侵略烏克蘭可發現，首都市長的立場攸關國安，基輔市長Vitali Klitschko面對威權入侵，展現出堅韌不拔的意志，守護市民生命與國家尊嚴，面對敵人文攻武嚇，絕不鄉愿，首都市長必須勇於表態，傳遞「台北人願為民主盡力」的訊息，這並非挑釁而是展現態度、展現對自由民主的在乎，共機擾台就像惡霸在家門口徘徊恫嚇，若有人不譴責，放棄抵抗、更不願保護家人，的確讓人匪夷所思。

陳時中表示，在這個重大日子，即便解讀歷史的觀點有所不同，但在此刻不分彼此，在這片孕育台灣人民的土地上惜福歡慶，台北是台灣的首都，是一個國家的意志象徵，現階段台灣必須穩健前行，「我當市長，將依循蔡英文總統的國際友好原則，前往世界各大城市交流，建立以民主價值為基礎、對等以待的友誼關係，齊心帶領台北邁向未來，這比政黨之間的歧異重要，台北是我們的家，我們需要彼此，即便風風雨雨，我仍堅信咱都是敦厚良善的台灣人」。