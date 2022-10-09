盧秀燕合體高虹安！牽手逛建國市場　被問拿手菜她秒答：泡麵

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安今（9）日到台中建國市場考察，盧秀燕親自陪同。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕今日與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，一同在台中建國市場進行考察，盧站在蔬果攤前問高是否有「拿手菜？」，高笑回是泡麵。今日現場人潮眾多，盧還貼心牽起高的手避免跌倒，也說不管是誰要來台中取經，只要時間許可都歡迎，高則說很敬佩盧不會因為政黨不同阻擋考察，反而熱情分享。

高虹安今（9）日上午前往全國最大公有市場、台中建國市場進行考察，盧秀燕到場陪同，先是在福德祠一起參拜土地公，再進到市場內逛街，盧還問高「拿手菜是什麼？」高還笑回「泡麵」，連逛3攤知名青菜攤、醬菜醃漬物攤商、香菇攤商等，過程中人潮多，盧還牽著高的手，一起走一小段路避免跌倒。

▲▼盧秀燕與高虹安一起逛市場，還貼心牽手走過狹小路段。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕受訪時表示，日前接獲高虹安表示希望能到台中取經，得知她對於市場的遷建跟營運有很大的興趣，主動聯絡台中市府希望能前來考察，也很謝謝高虹安肯定台中施政，台中也樂於分享經驗。

▲▼現場攤商送上好彩頭，祝福盧、高2人當選，還有家長帶著小朋友送上花束祝福。（圖／記者許權毅攝）



至於幫不同政黨參選人站台，盧秀燕表示，自己一直都與高虹安認識多年，加上自己一直都希望選舉是「正面選舉」，希望能夠是君子之爭，保有運動家精神，所有參選人都會給予祝福甚至是協助，也透露不只是高虹安，還有別的參選人希望來台中考察，不管是誰要來，包含總統、副總統等等，只要時間許可都很歡迎。

▲高虹安表示，很敬佩盧秀燕沒有因為政黨不同而拒絕考察，反而是熱情歡迎。（圖／記者許權毅攝）



高虹安則說，很開心可以到建國市場參訪交流，自己很敬佩盧秀燕，在選舉期間以立法委員的身分前來，台中市府沒有因為黨派不同阻擋，很感謝在考察中分享經驗。

▲盧、高2人一同在建國市場考察、經驗分享，高則說希望能把經驗帶回新竹。（圖／記者許權毅攝）



高虹安進一步說，一個月前就到新竹市果菜市場考察過，看到10年遷建始終沒有下文，困難重重。而台中沒有因為改朝換代就停擺，反而是接續進行，是非常好的例子，值得新竹市借鏡。

▲建國市場為全國最大公有市場。（圖／記者許權毅攝）