　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕合體高虹安！牽手逛建國市場　被問拿手菜她秒答：泡麵

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安今（9）日到台中建國市場考察，盧秀燕親自陪同。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕今日與民眾黨新竹市長參選人高虹安合體，一同在台中建國市場進行考察，盧站在蔬果攤前問高是否有「拿手菜？」，高笑回是泡麵。今日現場人潮眾多，盧還貼心牽起高的手避免跌倒，也說不管是誰要來台中取經，只要時間許可都歡迎，高則說很敬佩盧不會因為政黨不同阻擋考察，反而熱情分享。

高虹安今（9）日上午前往全國最大公有市場、台中建國市場進行考察，盧秀燕到場陪同，先是在福德祠一起參拜土地公，再進到市場內逛街，盧還問高「拿手菜是什麼？」高還笑回「泡麵」，連逛3攤知名青菜攤、醬菜醃漬物攤商、香菇攤商等，過程中人潮多，盧還牽著高的手，一起走一小段路避免跌倒。

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

▲▼盧秀燕與高虹安一起逛市場，還貼心牽手走過狹小路段。（圖／記者許權毅攝）

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕受訪時表示，日前接獲高虹安表示希望能到台中取經，得知她對於市場的遷建跟營運有很大的興趣，主動聯絡台中市府希望能前來考察，也很謝謝高虹安肯定台中施政，台中也樂於分享經驗。

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

▲▼現場攤商送上好彩頭，祝福盧、高2人當選，還有家長帶著小朋友送上花束祝福。（圖／記者許權毅攝）

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

至於幫不同政黨參選人站台，盧秀燕表示，自己一直都與高虹安認識多年，加上自己一直都希望選舉是「正面選舉」，希望能夠是君子之爭，保有運動家精神，所有參選人都會給予祝福甚至是協助，也透露不只是高虹安，還有別的參選人希望來台中考察，不管是誰要來，包含總統、副總統等等，只要時間許可都很歡迎。

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

▲高虹安表示，很敬佩盧秀燕沒有因為政黨不同而拒絕考察，反而是熱情歡迎。（圖／記者許權毅攝）

高虹安則說，很開心可以到建國市場參訪交流，自己很敬佩盧秀燕，在選舉期間以立法委員的身分前來，台中市府沒有因為黨派不同阻擋，很感謝在考察中分享經驗。

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

▲盧、高2人一同在建國市場考察、經驗分享，高則說希望能把經驗帶回新竹。（圖／記者許權毅攝）

高虹安進一步說，一個月前就到新竹市果菜市場考察過，看到10年遷建始終沒有下文，困難重重。而台中沒有因為改朝換代就停擺，反而是接續進行，是非常好的例子，值得新竹市借鏡。

▲▼盧秀燕,高虹安,市長,台中,新竹,建國市場。（圖／記者許權毅攝）

▲建國市場為全國最大公有市場。（圖／記者許權毅攝）

►愛馬仕潤唇膏1499元！輕鬆擁有小橘盒　一抹滋潤又顯白

ET快訊
嘴角失守！4星座10月發了　正偏財都來
「老公的兄弟更帥」婚禮照爆紅！高顏值伴郎擁82萬粉絲　身分曝
衛星照曝超慘對比！　克里米亞大橋斷4截「變倒V形」
全台薪貧族直逼800萬人！　「月底吃土族」高達46％
傳播妹喝掛被硬上！　辯「她配合換姿勢」下場出爐
女大生一早搭高鐵「好多人補票」！　原因爆共鳴
幫準姑丈上日文課被強壓！見褲子形狀母湯　她猛踹下體驚逃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

那個男人回來了！韓國瑜喊「高雄見」　國慶日替她輔選

周春米挑戰屏東第一位女縣長　10／23競總成立邀縣民參加

陳怡岳競總成立　翁章梁、陳明文、蔡易餘輪番上台助陣

雙十國慶前夕　加拿大國會訪團今抵台

嗆馬斯克「回去火星」　林佳龍：台灣不應成中國特別行政區

全程參與葫蘆寺大典　陳時中：對宮廟有感情捨不得離開

《火燒島：流麻溝十五號》攝影展開幕　重現白色恐怖氛圍

誰是負面選戰源頭？　黃珊珊要陳時中「找周玉蔻、鄭運鵬親哥討論」

張善政晚會空蕩蕩？　朱立倫嗆：綠側翼覺得逾2.5萬藍軍不算人吧

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

好青春！國慶預演搶先看　北一女中VS.日本橘色惡魔

爸招手垂耳兔蹦跳入座　天天坐隔壁一起吃飯

熱血港生徒步環島100天 她讚台灣人情味：很值得

高雄海產店深夜大亂鬥　醉友因「太貴」怒翻4桌

2貓見習打麻將被當牌桌　睡著擺滿身：太無聊啦

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

那個男人回來了！韓國瑜喊「高雄見」　國慶日替她輔選

周春米挑戰屏東第一位女縣長　10／23競總成立邀縣民參加

陳怡岳競總成立　翁章梁、陳明文、蔡易餘輪番上台助陣

雙十國慶前夕　加拿大國會訪團今抵台

嗆馬斯克「回去火星」　林佳龍：台灣不應成中國特別行政區

全程參與葫蘆寺大典　陳時中：對宮廟有感情捨不得離開

《火燒島：流麻溝十五號》攝影展開幕　重現白色恐怖氛圍

誰是負面選戰源頭？　黃珊珊要陳時中「找周玉蔻、鄭運鵬親哥討論」

張善政晚會空蕩蕩？　朱立倫嗆：綠側翼覺得逾2.5萬藍軍不算人吧

沒看到安妮亞！《間諜家家酒》因桌球世錦賽延播…日網錄錯節目一夜哭崩

超暖店長！《營業中》鬼鬼中暑不忘叮嚀「幫我一個忙」

大女兒緊黏阿翔！　Grace風雨中「狼狽護2子女」：怨氣深重

不是東京大阪！日本各地魅力度排名出爐　這城市14度奪冠

南投縣議員游顥競總成立　柱柱姊、網紅「社會老大」出席力挺

賓士遭貨車擦撞！「豬隊友」到場助陣叫囂揮拳　這下芭比Ｑ了

狂咬芋圓、地瓜圓！超濃「大甲芋泥QQ鮮奶」開喝　還有芋頭鮮奶綠

張棋惠正式入住新家「真的太棒了」！　公開內部裝潢激美：很像做夢

英地方政府協會要求議會「禁止稱爸媽」　應改稱：親生父母

獨／全聯萬聖節變裝「萬元獎金飛了」　去年參賽「今年才知奪冠」

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

蔣萬安稱6歲見宋美齡　周玉蔻轟「說謊」

民進黨挨轟「全黨打一人」　高虹安得票率預測數仍居第一

馬斯克喊設「台灣特別行政區」　陸委會回應

陳時中「這項民調」拿第一　他看了昏倒：到底要怎麼辦？

周玉蔻咬蔣萬安說謊　今提證據：6歲見宋美齡完全不符事實

影／張善政造勢遊覽車畫面曝！鄭運鵬競辦：撒錢租來的？

民進黨立委認了：陳時中「馬英九上身」

北市選舉砲火猛烈！陳時中坦言對部分抹黑心痛　「我不打負面選戰」

楊鎮浯合體女戰神掃街　支持者沿路高喊：凍蒜

馬英九喊兩岸非兩國　學者反問：你當的是「岸主」？

陳時中稱「有痛跟我講」　館長：我講了像被性侵

柯文哲稱台灣根本沒有戰爭準備　「講抗中保台就想到義和團」

影／國慶光雕最末配樂曲目詢問度爆表　神曲重出江湖

周玉蔻回歸衝擊選情？　柯文哲笑開懷：她讓民進黨全台再掉5%

更多熱門

相關新聞

陳時中讚防疫　「理解蔣萬安在立院沒做什麼事」

陳時中讚防疫　「理解蔣萬安在立院沒做什麼事」

《美麗島電子報》近日公布民調，當被問到「去年新冠疫情爆發後，誰用心解決台北市疫情、照顧市民健康」，民進黨台北市長參選人陳時中以39.5%支持度領先無黨籍參選人黃珊珊的31.9%、國民黨參選人蔣萬安的7.2%。對此，陳時中9日上午受訪說，中央、地方政府都有努力，蔣在立院沒做什麼事情。

黃批陳：抗中保台遇企業家就轉彎？

黃批陳：抗中保台遇企業家就轉彎？

馬斯克要「台灣變特區」　陳時中否認急轉彎

馬斯克要「台灣變特區」　陳時中否認急轉彎

批民進黨負面選戰始作俑者　蔣稱陳共犯

批民進黨負面選戰始作俑者　蔣稱陳共犯

深蹲20下搭公車　蔣搬羅馬尼亞實例

深蹲20下搭公車　蔣搬羅馬尼亞實例

關鍵字：

2022九合一大選2022台中市長2022新竹市長盧秀燕高虹安建國市場考察取經

讀者迴響

熱門新聞

艾成墜樓案外案！住戶出3倍錢「沒師父敢來」

鍾明軒證實赴美國留學！剛出機場「直接嚇到」

小甜甜斷開謝忻深夜發聲了！曾怒「她不倫阿翔」爆疏遠

重機「黑絲女神」跑山逆向　驚傳帽碎人亡

雙面大咖女星遭指是她！　Lulu發聲：聳動故事博眼球

加油刻意找中油直營店！過來人揭關鍵考量

10級強風來了　恐秋颱共伴探16℃時間曝

吳奇隆、劉詩詩撇7年婚變　1舉動男方挨罵

百萬網紅「誤刷」317萬沙發　求網友抖內3000萬

大咖女星被爆超雙面！　《大學生》班底嚇到退出節目

直擊AV現場導演代打演私密處除毛

阿翔老婆安親班接孩「穿超辣」照片曝！

70遊客大鬧蘭嶼　本地人火大衝民宿討公道

電梯壞了「2房1廳只賣228萬」地點曝光！

人妻遭閨蜜背叛　錄下24分鐘車震崩潰

更多

最夯影音

更多
闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦

闖鬼樓直播稱遭遊民追殺　警傳喚「晚安小雞」送辦
8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

8歲弟51秒拚體能挑戰　網讚嘆：國軍需要你！

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

《原子少年》小孩捲風波首現身！　「台上落淚」成員集體鞠躬

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

謝和弦成立競選總部高喊「哈們」　秀臉上刺青...一堆人中槍XD

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

車上吃漢堡被誤認嫌犯！　美國男遭警狂開槍險沒命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面