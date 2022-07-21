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社會 社會焦點 保障人權

神奇子彈！玩象棋爆口角　他開1槍2友人身上8個洞...逃過一死

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局昨日在治安成果發表會中，發表重大刑案，其中為社頭鄉1名有毒品前科的劉姓中年男子(57歲)，在百姓公廟玩象棋時，不滿遭到揶揄嘲諷，竟惱羞成怒返家持槍傷人， 2人中彈濺血，田中分局獲報後立即與刑警大隊共組專案小組追查，調閱「天眼防衛網」監視器將人逮捕到案。

▲彰化社頭鄉發生槍擊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化社頭鄉發生槍擊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化社頭鄉發生槍擊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方前往攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解平日打零工的劉姓男子，有吸毒前科，經常與趙、李在廟口玩象棋，6月21日案發當天，因誤觸棋子而與棋友發生口角衝突，憤而離去，後續再持槍返回現場，並對趙男(57歲)射擊1發，子彈貫穿趙男左手臂後，又貫穿後方在場的李姓男子(56歲)左手臂、左胸部及右手小指，現場血跡斑斑。據了解，劉不僅改造槍管，也細心車過膛線，槍板破壞力超強，因此在兩個人身上留下8彈孔。

▲彰化社頭鄉發生槍擊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲劉男騎車逃逸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，劉男當下自知「代誌大條」，立即開車將趙、李2人送員基醫院，所幸未傷及要害，友人皆不提出告訴，但希望劉男能負擔醫藥費賠償，從醫院返家的劉男得知警方追查，躲匿在友人住家內，最終被「天眼防衛網」監視器找到，3天後落網。

警方劉男住處其住處起出改造手槍1支、子彈4顆及武士刀1把，在警詢中犯嫌坦承有舉槍傷人，但對於槍枝來源全推給「死掉的友人」，最後被田中警方依槍砲、殺人未遂等罪嫌移送。

▲彰化社頭鄉發生槍擊案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲劉男持有改造手槍及子彈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除了社頭槍擊案外．彰化縣警局今年上半年執行4大治安重點工作，分別檢肅各式非法槍械共26支、子彈541顆，查緝毒品犯罪共1013件1002人及查獲5.9公斤毒品，查獲詐欺集團27件166人、提款車手27人、查扣不法所得4322萬餘元，臨櫃攔阻民眾遭詐騙共481件，攔阻金額達2億6691萬餘元，檢肅黑道幫派6件90人到案。

局長吳坤旭呼籲，民眾應注意網路安全，不輕易聽信網路資訊，同時多多利用與家人團聚的時間，從言談中向家中長者多加宣達反詐騙相關資訊，並提醒若遇到疑似詐騙情事，應詳加思考並謹慎判斷，或撥打「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助查證，以免受騙。

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