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林智群連發6文狂酸蔣萬安！葉元之譏像「綠師」：真是台灣亂源

▲國民黨新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨新北市議員葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安近日提出「深蹲20下，換公車免費搭乘」，卻遭律師林智群批評，公車司機每站都停下來幫大家數20下，開到終點站時都天黑了，「如果要零碳排，我們應該廢掉公車，鼓勵大家走路上班」，12小時內就連發了6篇文談論此事。對此，新北市市議員葉元之直言，這個「律師」感覺更像個「綠師」，「民進黨的側翼，真的是台灣的亂源」。

葉元之9日在臉書發文表示，林智群律師感覺更像個「綠師」，因為他做綠營側翼的興趣，遠大於他的職業，甚至還在12小時內就連續發了6篇臉書，造謠蔣萬安要推「深蹲換車票」政策，「但實際上，蔣萬安只是舉國外的例子，說明市民參與的重要性，並沒有說要推此項政策。」

葉元之強調，「深蹲換車票」是羅馬尼亞的案例，在國際上引起廣泛討論，「林智群律師為了做稱職側翼，不分青紅皂白亂酸，如果被羅馬尼亞知道了，豈不丟台灣的臉？」

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者黃國霖攝）

葉元之提到，林「綠師」不僅攻擊蔣萬安，前不久也造謠攻擊高虹安，說高虹安沒做過北一女樂儀隊，也被北一女校友嗆聲「不懂就閉嘴」。他狠酸，林智群「唯一支持的就是『陳時中』，陳時中不管怎麼做，永遠都是對的。民進黨的側翼，真的是台灣的亂源。」

蔣萬安8日提出可深蹲20下換一次免費公車搭乘後，引起熱議，他9日進一步解釋，昨最主要目的是告訴外界氣候變遷議題、氣候行動治理方案，最重要的是不只靠政府訂定政策，市民行動與參與也非常關鍵，才能真正達到減碳目標。蔣也舉例，羅馬尼亞第二大城克盧日納波卡（Cluj-Napoca）也正在鼓勵民眾運動，同時換得「健康車票」搭乘大眾運輸交通工具，就是希望儘速達到減碳階段性目標。

對於蔣萬安上述說法，林智群則不領情諷刺，公車司機就每站都停下來幫大家數20下，這樣子最棒了。開到終點站時天都黑了。林也說，「如果要零碳排，應該廢掉公車，鼓勵大家走路上班，這樣最環保了，深蹲救台灣」。

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