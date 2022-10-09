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抽大獎、吃美食！台中豐原「八方夜市」辦活動　2萬人捧場開逛

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中豐原八方夜市。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區臉書地方社團「豐原好康聯盟」創社10周年，9日晚間與「八方國際觀光夜市」共同舉辦盛大活動，邀請多組藝人團體至八方夜市表演，加上免費贈送購物袋、電影折價券，還有抽獎活動，吸引地方鄉親入場遊玩。八方夜市總幹事李佳誠表示，夜市攤商種類多元，有各國美食、義剪、射飛鏢、孩童遊樂區等，讓大人吃得放心、小孩玩得開心，活動持續到今晚10點，預計將有2萬人流，熱鬧非常。

八方夜市前身為太平洋夜市，先前傳出土地另有他用，太平洋夜市於8月31日熄燈，讓豐原居民十分不捨。在台中市議員陳清龍奔走協調下，敲定於9月2日讓太平洋夜市轉移至豐原大道一段八方國際商城繼續營業，搖身一變成為八方夜市。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲八方夜市總幹事李佳誠 。（圖／記者白珈陽攝）

李佳誠說，適逢社員人數超過21萬人的臉書社團「豐原好康聯盟」創社10周年，也為了推廣夜市、回饋鄉里，經與該社團負責人蘇玥潔接洽，自9月初開始策畫，決定於今日合辦活動。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場有表演活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者實際走訪夜市，除了一般夜市必有的牛排、關東煮、泰國蝦、地瓜球等，還發現印度料理、義大利麵、泰式料理，如同走進國際美食街；此外，因應今日活動，官方還邀請頭髮義剪、掏耳、按摩、刮痧等攤位，另有義賣各式小物的攤商，所得將全數捐入慈善單位，而孩童遊戲區配有專人在旁照看，讓家長相當放心。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼攤商種類多元。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

李佳誠表示，八方夜市由太平洋夜市、太原夜市團隊共同經營，每周3、5、6、日營業，原先僅有太平洋夜市約150家攤商移入，後來太原夜市約有80家攤位陸續進駐，目前八方夜市約有250攤，吃喝玩樂都有，種類多元，一旁還有地下停車場，停車便利。

李家誠指出，今日活動從下午5時許開始，有古箏表演、舞蹈團體、樂團表演，以及張希愛、慕鈺華等藝人到場，還提供抽獎券，將抽出上百件豐盛獎品。他也說，感謝陳清龍議員居中協調，希望在地鄉親能玩得盡興。

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