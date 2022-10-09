台灣神帽超越魔咒！伊登鐵人三項9度奪冠　「順澤宮」再度揚威

▲挪威籍鐵人三項好手伊登再度奪下冠軍，頭上依舊戴著埔鹽順澤宮帽子。（圖／翻攝自Facebook／IRONMAN World Championship）



記者許權毅／彰化報導

台灣神帽又發威了！挪威籍鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）今（9）日在夏威夷舉行的IRONMAN世錦賽，破紀錄以7小時40分24秒拿下冠軍，這也是伊登戴上順澤宮帽子的第9冠。埔鹽順澤宮透露，今日約有800位民眾來拿冠軍帽，但因數量有限，300頂發完後只好再加碼，也十分恭喜伊登獲得最高榮譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲伊登以2小時36分15秒打破賽會全馬紀錄。（圖／翻攝自Facebook／IRONMAN World Championship）



自鐵人三項好手伊登戴上彰化埔鹽順澤宮帽後，許多愛好運動的民眾、運動選手都在「求帽」希望能當成幸運物。今日伊登又參加夏威夷IRONMAN世錦賽（又稱KONA），進行游泳3.8公里、騎車180公里以及全馬42.2公里，不只在以2小時36分15秒打破賽會全馬紀錄，總成績7小時40分24秒也打破大會紀錄，最終順利奪下金牌。

伊登頭戴順澤宮帽、高舉雙手吶喊的樣子被官網做成「冠軍照」，而這也是伊登第9次戴著順澤宮帽之後的第9冠。伊登賽後受訪表示，「一度擔心會陷入島的魔咒，還好最終超越了，也相信我的帽子比魔咒更強！」

▲順澤宮今日也出現求帽人潮。（圖／翻攝自Facebook／順澤宮）



埔鹽順澤宮則轉發伊登奪冠消息，也發出廟裡現場照片指出，今日現場出現求帽人潮，上午150頂、下午150頂在1小時內發放完畢，因人潮實在太多，今加碼發放順澤宮帽，也透露有提供70頂給參賽的台灣選手，當然也非常恭喜伊登獲得鐵人三項競賽的最高榮譽。