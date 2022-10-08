彰化300年祖廟喊拆...民眾罵鴨霸　縣政府：倉庫部分是違建

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮復興路福靈宮旁的順興段684地號土地，原是廟方庫房，直到1982年才被劃入公有地，廟方今天陳情抗議，稱縣府指福靈宮無權占有庫房，行文拆屋還地。大喊「鴨霸縣府」，一紙公文就要拆屋，呼籲縣府重新審理並召開協調會，避免衝擊民眾三百年來的信仰。

▲彰化福靈宮庫房。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

廟方主委李春良指稱，縣府公文所示之倉庫實非庫房，與史實不符，大喊「鴨霸縣府，一紙公文就要拆屋，廟的歷史已經兩百多年，直到民國71年才被劃入公有地，這樣豈不是合法侵占？」呼籲縣府重新審理並召開協調會，避免衝擊民眾三百年來的信仰。

縣府指出，鹿港福寜宮所處之全部廟區，已經佔用縣有土地20餘年，廟方鄰近衛生所的倉庫違建，因鹿港衞生所舊棟建築改建工程所需，衞生局協調廟方人員自行拆除。

衛生局表示，鹿港鎮衛生所舊棟建築耐震度不良，經向中央爭取經費補助拆除重建。衛生所拆除重建工程已經規劃設計完成，要進入工程發包階段，預計113年完成。由於廟方鄰近衛生所的倉庫違建已影響重建工程所需土地，故請廟方自行處理佔用縣有地鄰近衛生所的倉庫違建。

經查該倉庫違建係用於堆放雜物，數年來廟方並將倉庫外用地供攤販營業使用。衛生局並無任何拆祖廟的要求。既有的宮廟不受影響。