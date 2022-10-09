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阿嬤帽子印一串「超母湯英文」！老司機看了都邪笑：肯定乖孫送的

▲有網友搭火車發現一名阿嬤戴著特殊「潮帽」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲有網友搭火車發現一名阿嬤戴著特殊「潮帽」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

阿嬤是被惡整了嗎？有網友近日搭火車時，發現一名阿嬤竟戴著寫有「成人網站」名稱的帽子，讓他震驚之餘也好奇這頂帽子「哪裡才能買得到？」有趣畫面一曝光，引發熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見前方博愛座上正坐著一名身穿黑色短袖上衣、深藍色吊帶裙的阿嬤，看似沒什麼特別之處，但仔細一看就能發現，阿嬤頭上的米白色漁夫帽竟印有知名成人網站《Pornhub》的字樣，且字體、色塊都高度還原，讓原PO看了不禁傻眼直問「阿嬤…您的帽子，在哪裡才能買得到呢？」

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▲有網友搭火車發現一名阿嬤戴著特殊「潮帽」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

貼文一出，馬上笑翻不少網友，紛紛留言「真•老濕姬」、「說不定阿嬤的微積分比很多人好呢」、「搞不好就是乖孫送的」、「是鑽石級別的內容提供者才有滴」、「家裡肯定有人找不到帽子」、「戴什麼北臉、洋基、噗馬，都比不上阿嬤這頂」、「一張圖釣出了一堆老司機，還順便載了一些新手」、「這才是潮牌」

另外，也有網友分享一名員警腰間掛著一個小包巡邏，上頭也同樣也寫著《Pornhub》字樣，奇特一幕也讓網友笑稱，「我都在路上看到警察揹這個腰包了」，再度掀起討論。

▲有網友搭火車發現一名阿嬤戴著特殊「潮帽」，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

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關鍵字：

帽子阿嬤Pornhub

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