彰化埤頭雜木場悶燒進入第3天！打火弟兄連假疲於奔命

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉彰水路4段1處約3分地的雜木堆置場，6日中午突然發生火警，至今已經進入第3天，近30名消防人員36小時輪番上陣，佈水線滅火，但天乾物燥，木材仍持續悶燒，挖土機也進駐從早到晚進行挖掘及噴水作業，連日來讓消防局第四大隊疲於奔命。

▲彰化埤頭雜木堆置場大火悶燒3天。（圖／記者唐詠絮翻攝）

埤頭鄉這處堆置雜木場，有3分地(千坪)雜木堆約1層樓高，是業者向人租地堆放砍伐後的雜木， 6日中午靠近東北角落冒火，消防局第四大隊據報先出動埤頭、北斗、竹塘、二林等7個消防水車、近30名消防和救護人員到場滅火，幸無民眾傷亡。

▲彰化埤頭雜木堆置場大火悶燒3天。（圖／記者唐詠絮翻攝）

未料經過1夜後，7日火勢再起，第四大隊再度前往滅火，並調派大型挖土機具進入開挖，今天悶燒進入第3天，挖土機仍不斷的往下挖掘，從早到晚已經讓消防人員吃不消了，希望能將火勢控制住。

去年芳苑鄉1處木屑堆置場起火，也悶燒多日，最後調來大型挖土機將起火點挖開持續灌水，才將火勢撲滅，悶燒的還不只這樁，彰化阿寶坑垃圾掩埋場前年因沼氣引起自燃，消防局派遣多輛消防車日以繼夜不斷的灌水搶救，7天才能完全撲滅。

▲前年阿寶坑垃圾場沼氣悶燒7天。（圖／ETtoday資料照）