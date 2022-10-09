職籃新星魏嘉豪是蔡培慧表侄　今與南投綠營候選人鬥牛

▲蔡培慧（右2）邀請表姪暨職籃球星魏嘉豪（中）到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

職籃T1聯盟人氣球星魏嘉豪是新北中信特攻當家控衛，不過很多人都不知道，他還是民進黨南投縣長候選人蔡培慧的表侄；蔡培慧在選舉倒數48天的今天，特地邀請魏嘉豪到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流，也讓多位黨籍候選人有難得機會抽空打球，短暫紓緩選舉緊張的氣氛。

除了蔡培慧，縣議員賴燕雪、陳翰立和南投市民代表曾億弘等人也下場跟魏嘉豪比賽三對三鬥牛，讓幾位正在為年底選舉衝刺的候選人大呼過癮，直說「能在球場馳騁揮汗，好紓壓！還能跟職籃最有潛力的明日之星打球，這樣的行程太棒了！」縣議員候選人曾琮愷、鄉民代表楊玉秀也在場邊加油。

▲蔡培慧（右）與表姪魏嘉豪。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

蔡培慧說，他有一個表弟是花蓮縣阿美族人，魏嘉豪是他表弟的兒子，以前每逢過年佳節，全家族都會回到魚池鄉頭社老家相聚，「嘉豪從小就是暖男，我在廚房炒菜，他總是安靜的把菜餚端上桌、主動擺放碗筷、收拾等等，很貼心的孩子。」表弟在阿美族豐年祭時也會邀請蔡培慧一家人前往慶祝，家族感情十分緊密。

南投市長候選人賴燕雪學生時代也曾是籃球校隊一員，她說：「很多年沒打球了，太暢快了！希望未來的蔡縣長多多支持這麼棒的活動。」名間鄉長候選人陳翰立體格高壯，學生時期也熱愛籃球，他肯定蔡培慧長期關心學校體育設施及基層運動員的權益，這次也提出國民運動館、善加利用閒置及橋下空間等政見，相信蔡培慧當縣長能在各鄉鎮盤點需求、從而改善運動環境，提升全民運動風氣，也讓地方青少年及喜愛運動的鄉親不用再羨慕其他縣市。

曾億弘表示，蔡培慧今年初剛成功爭取國道6號埔里段下方施作社區足球場，今年4月更成功獲得高速公路局核准、同意撥用國道3號福溪段週邊土地，供南投市公所規劃施作2座標準籃球場，感謝蔡培慧重視愛好運動的縣民需求。