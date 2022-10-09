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職籃新星魏嘉豪是蔡培慧表侄　今與南投綠營候選人鬥牛

▲蔡培慧（右2）邀請表姪暨職籃球星魏嘉豪（中）到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲蔡培慧（右2）邀請表姪暨職籃球星魏嘉豪（中）到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流。（圖／蔡培慧競選總部提供）

記者高堂堯／南投報導

職籃T1聯盟人氣球星魏嘉豪是新北中信特攻當家控衛，不過很多人都不知道，他還是民進黨南投縣長候選人蔡培慧的表侄；蔡培慧在選舉倒數48天的今天，特地邀請魏嘉豪到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流，也讓多位黨籍候選人有難得機會抽空打球，短暫紓緩選舉緊張的氣氛。

除了蔡培慧，縣議員賴燕雪、陳翰立和南投市民代表曾億弘等人也下場跟魏嘉豪比賽三對三鬥牛，讓幾位正在為年底選舉衝刺的候選人大呼過癮，直說「能在球場馳騁揮汗，好紓壓！還能跟職籃最有潛力的明日之星打球，這樣的行程太棒了！」縣議員候選人曾琮愷、鄉民代表楊玉秀也在場邊加油。

▲蔡培慧m3表姪暨職籃球星魏嘉豪到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流。（圖／蔡培慧競選總部提供）

▲蔡培慧（右）與表姪魏嘉豪。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

蔡培慧說，他有一個表弟是花蓮縣阿美族人，魏嘉豪是他表弟的兒子，以前每逢過年佳節，全家族都會回到魚池鄉頭社老家相聚，「嘉豪從小就是暖男，我在廚房炒菜，他總是安靜的把菜餚端上桌、主動擺放碗筷、收拾等等，很貼心的孩子。」表弟在阿美族豐年祭時也會邀請蔡培慧一家人前往慶祝，家族感情十分緊密。

▲蔡培慧邀請表姪暨職籃球星魏嘉豪到南投跟愛好籃球的年輕朋友切磋交流。（圖／蔡培慧競選總部提供）

南投市長候選人賴燕雪學生時代也曾是籃球校隊一員，她說：「很多年沒打球了，太暢快了！希望未來的蔡縣長多多支持這麼棒的活動。」名間鄉長候選人陳翰立體格高壯，學生時期也熱愛籃球，他肯定蔡培慧長期關心學校體育設施及基層運動員的權益，這次也提出國民運動館、善加利用閒置及橋下空間等政見，相信蔡培慧當縣長能在各鄉鎮盤點需求、從而改善運動環境，提升全民運動風氣，也讓地方青少年及喜愛運動的鄉親不用再羨慕其他縣市。

曾億弘表示，蔡培慧今年初剛成功爭取國道6號埔里段下方施作社區足球場，今年4月更成功獲得高速公路局核准、同意撥用國道3號福溪段週邊土地，供南投市公所規劃施作2座標準籃球場，感謝蔡培慧重視愛好運動的縣民需求。

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