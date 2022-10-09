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基隆市長選情調查　受訪市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應

圖、文／台灣指標民調提供

壹、調查主要發現

一、基隆市民的投票意願
調查顯示，對於「這次基隆市長選舉，您會不會去投票」，表示一定會去投票的比率有63.0%，可能會去投票的有23.2%，可能不會去投票的有6.2%，一定不會去投票的有3.7%，未明確回答有3.9%。

▲▼ 基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應 。（圖／台灣指標民調提供）

調查顯示，對於「這次基隆市長選舉，您會不會去投票」，表示一定會去投票的比率有63.0%，可能會去投票的有23.2%，可能不會去投票的有6.2%，一定不會去投票的有3.7%，未明確回答有3.9%

交叉分析顯示，仁愛區、或50-59歲/70歲以上、或專科教育程度、或傾向國民黨/民進黨的民眾，表示一定會去投票的比率相對較高；支持謝國樑的民眾表示一定會去投票的比率為81.2%，支持蔡適應的民眾表示一定會去投票的比率僅為68.1%；顯示謝國樑的支持者投票意願明顯高於蔡適應支持者。

二、基隆市民對市長選舉的支持意向
詢問受訪者在參加基隆市長選舉的5位候選人中比較支持哪一位，有31.0%表示支持謝國樑，27.6%表示支持蔡適應，5.4%支持陳薇仲，其餘人選皆不到1%，4.5%不投票/投廢票，30.5%未明確回答。

▲▼ 基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應 。（圖／台灣指標民調提供）

表示「支持謝國樑」比率相對較高的選民特徵為：暖暖區/仁愛區、或50-59歲、或國初中/高中職教育程度、或國民黨/民眾黨支持者；表示「支持蔡適應」比率相對較高的選民特徵為：20-39歲、或大學以上教育程度、或民進黨/台灣基進支持者。

國民黨支持者：謝國樑79.9%、蔡適應4.7%、黃希賢2.8%、陳薇仲1.5%；民進黨支持者：蔡適應71.0%、謝國樑7.8%、陳薇仲4.2%、黃希賢0.3%；民眾黨支持者：謝國樑40.2%、蔡適應24.3%、陳薇仲14.6%、黃希賢3.7%。

至於一定會去投票者(674人/占整體63.0%)的支持狀況為謝國樑40.0%、蔡適應29.9%、陳薇仲7.6%、黃希賢0.7%、曾國民0.0%，謝國樑支持率明顯高於蔡適應。

三、基隆市民最不喜歡的市長人選
在5位基隆市長候選人當中，基隆市選民最不喜歡蔡適應者有20.2%，最不喜歡謝國樑者占14.5%，2.6%最不喜歡黃希賢、1.8%最不喜歡陳薇仲、1.4%回答曾國民，高達59.6%受訪市民未明確回答。

▲▼ 基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應 。（圖／台灣指標民調提供）

謝國樑支持者最不喜歡的候選人：蔡適應50.7%、黃希賢5.6%、陳薇仲1.2%、曾國民0.4%；蔡適應支持者最不喜歡的候選人：謝國樑41.2%、陳薇仲4.6%、曾國民、2.5%黃希賢2.2%。

四、基隆市民對市長選舉的看好人選
詢問選民對「五位基隆市長候選人，哪一位比較可能會當選」，有31.9%表示是「謝國樑」，31.1%回答蔡適應，回答其他人選者均不到2%，34.9%未明確回答無法判斷。

▲▼ 基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應 。（圖／台灣指標民調提供）

表示「看好謝國樑」比率相對較高的選民特徵為：暖暖區/安樂區、或40-59歲、或專科教育程度、或傾向國民黨/民眾黨者、或支持謝國樑者；表示「看好蔡適應」比率相對較高的選民特徵為：信義區、或20-39歲、或大學以上教育程度、或傾向民進黨/台灣基進者、或支持蔡適應者。

「支持謝國樑者」有70.9%看好謝國樑，6.1%看好蔡適應；「支持蔡適應者」有67.1%看好蔡適應，14.9%看好謝國樑；蔡適應支持者相較於謝國樑支持者其勝選的信心程度較低。

國民黨支持者：看好謝國樑62.7%、蔡適應7.8%；民進黨支持者：看好蔡適應62.0%、謝國樑17.9%；民眾黨支持者：看好謝國樑49.3%、蔡適應37.3%；中立/看人不看黨者：看好謝國樑24.2%、蔡適應23.5%。

五、基隆市民在藍綠雙強對決情勢下的市長支持人選
詢問選民「依照目前情勢看來，比較可能當選基隆市長的是：國民黨謝國樑、民進黨蔡適應，在這兩位當中，您會投票支持哪一位」，有37.5%表示支持謝國樑，35.5%支持蔡適應，回答其他人選者1.1%，5.6%不投票/投廢票，20.3%未明確回答。

▲▼ 基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應 。（圖／台灣指標民調提供）


國民黨支持者：謝國樑85.0%、蔡適應5.4%；民進黨支持者：蔡適應81.0%、謝國樑10.6%；民眾黨支持者：謝國樑51.8%、蔡適應30.5%。

至於一定會去投票者(674人/占整體63.0%)的支持狀況為謝國樑45.3%、蔡適應37.8%，謝國樑支持率明顯高於蔡適應。

六、基隆市民認為基隆市最需加強的項目
調查顯示，基隆市民認為基隆最需加強的項目依比率高低為：增加就業機會和發展工商業34.3%、改善交通和加強大眾運輸31.7%、提升整體醫療品質11.3%、推動特色文化和觀光產業8.0%、提升市民教育競爭力3.9%，10.7%未明確回答。

▲▼ 基隆市長選情調查　基隆市民31%支持謝國樑、27.6%支持蔡適應 。（圖／台灣指標民調提供）

交叉分析顯示，各類屬受訪基隆市民均以回答「增加就業機會和發展工商業」及「改善交通和加強大眾運輸」的比率較高，此外七堵區、20-29歲/40-49歲、或大學教育程度、或傾向民進黨/民眾黨/時代力量的民眾、將「改善交通和加強大眾運輸」列為需要改善的首項。

貳、調查過程說明

一、委託單位
台灣指標自辦調查

二、調查範圍
基隆市7個行政區。

三、調查對象
設籍在調查範圍內，年滿20歲的民眾。

四、調查時間
2022年10月5日至7日。

五、調查方式
電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。

六、抽樣方法
依據政府公布的各行政區人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，於基隆市住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（RDD sampling）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號。

七、樣本規模與抽樣誤差
共完訪1,070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

八、樣本代表性檢定及加權結果
採用「比例估計法」（raking ratio estimation），根據政府公布最新的民眾性別、戶籍、年齡及教育程度資料，針對上述四項人口特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本與母體特徵之間的差異性未達統計顯著水準，此時整體樣本已具代表性。

資料來源：http://www.tisr.com.tw

 

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