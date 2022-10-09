時代的眼淚！蘋果新增兩過時產品　iPhone5c、iPad mini 3將入列

▲iPhone 5c將列入過時清單。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在2013年首次推出彩色的平價iPhone，iPhone 5c於2013年發布，當時推出時也造成轟動，不過根據外媒MacRumors獲得的最新備忘錄，蘋果計劃在下個月將iPhone 5c 標記為過時產品，果粉回憶將走入歷史。

蘋果於 2020 年 10 月將 ‌iPhone‌ 5c 標記為老式產品，代表蘋果只能為該產品提供某些維修，但需視零件供應情況而定。不過根據最新發給授權服務提供商的備忘錄，蘋果將在 11 月 1 日將 iPhone 5c 標記為過時產品，終止所有維修和服務。蘋果還在備忘錄中表示，將在同一天將配備 Wi-Fi 和 TD-LTE 的第三代 iPad mini 標記為過時產品。

‌iPhone‌ 5c 是 2013 年 9 月與 ‌iPhone‌ 5s 一起發布的標誌性‌iPhone‌。‌iPhone‌ 5c 是第一款提供各式明亮鮮豔的顏色的機型，當時推出時，包括藍色、綠色、粉紅色、黃色和白色，採用塑膠外殼設計。‌iPhone‌ 5c 也標誌著蘋果首次針對客戶發布低階的 iPhone‌ 機型，16GB 機型的起價為 99 美元。

不過上市後，討論度很高，但這款機型並沒有原先預期的受歡迎，僅在2015年時就已經停止生產。這款手機也標誌著蘋果首次面向預算有限的消費者提供低端iPhone，16GB機型在美國的兩年合約價起價僅為99美元（約3124元台幣），為首款廉價版iPhone，不過銷量不及iPhone 5s的一半。