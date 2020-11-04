iPhone 5C 正式走入歷史！　再會了第一代彩色 iPhone

▲iPhone 5C 列入蘋果老舊商品清單。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果本週更新了過時產品清單，首款推出彩色的手機「iPhone 5c」現在被認定為是老舊產品，這意味著之後 Apple 授權的服務處將不再為這些設備提供維修。

蘋果在網站中表示，如果產品的銷售時間超過 5 年，則該產品會被視為是過時的，適用於 Mac、iPhone、iPad、iPod、Apple TV 以及其他蘋果配件，此次與 iPhone 5C 同時列入老舊產品的，還有蘋果在 2014 年出產的 15 吋 MacBook Pro。

過去蘋果將對老舊產品的技術支援僅限於在美國的商店，但從 2018 年開始，蘋果開始擴展對老舊產品的支援，現在消費者可以透過世界各地的 Apple Store 或授權的服務商找到老舊設備的技術支援，不過這還是得取決於老舊設備零件的庫存。

iPhone 5C 於 2013 年 9 月推出，是 iPhone 5 的平價版，搭載 A6 晶片，配備 4 吋的 LCD 顯示器和 800 萬像素的後置鏡頭。iPhone 5C 由光滑的彩色塑料機身製成，共有白、藍、黃、綠、粉紅五種顏色可供選擇。

蘋果將在 2022 年停產 iPhone 5C，並永久終止對它的技術支援，不過與 iPhone 5C 同時登場的 iPhone 5S，目前則尚未被列入老舊設備。

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