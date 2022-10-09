日本37歲正妹大胃王PO限動　「大走樣」嚇傻台灣粉：她怎麼了

▲木下佑香6年前開箱台灣泡麵。（圖／翻攝自YouTube／Yuka Kinoshita木下ゆうか）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本正妹大胃王木下佑香2009年參加大胃王節目出道，長相甜美又能吃的形象，吸引了一大票粉絲，如今她已經是擁有540萬訂閱的百萬人氣YouTuber。不過，相繼有不少網友看到木下佑香最近的樣子後，認為她外型大走針，忍不住在PTT和Dcard驚呼「怎麼變這樣？」「她怎麼了？」意外引發議論。

有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，「木下佑香現在怎麼變這樣啊？」文中貼出一張影片截圖畫面，「木下佑香幾年前看還是滿可愛的，現在整個身材走樣，臉也變得整形痕跡明顯」、「雖然她也37了，但也變化太大，而且連穿著也都不一樣了，現在穿得很清涼。」

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▲有鄉民直呼木下佑香回不去了。（圖／翻攝自PTT）

Dcard上也有網友發文「木下佑香怎麼了？」文中則是貼出木下在IG發的限動截圖，「好一陣子沒看她了，今天看到她動態長這樣，我真的嚇慘……」並說他沒有要攻擊的意思，「只是覺得變化是不是太大了……還是她生病了？」

▲木下佑香的限動嚇到許多網友。（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，許多人也嚇一跳，「你確定是同一個人」、「哪來的大嬸？不要讓我腦中的形象破滅」、「臉怎麼歪成這樣」、「外拍沒打光吧」、「是我太久沒看嗎？感覺老了好多（感覺很疲憊的fu」、「影片跟照片都是，整個嘴巴歪掉，怎麼回事」、「毀我童年」、「這根本大媽吧！」

不過，也有網友翻出其他影片，「木下基本上會日更，新影片看起來氣色也沒那麼糟，我覺得是IG濾鏡、角度的問題居多」、「變胖加沒化妝，去看一下近期吃播影片，就單純比較胖而已」、「你要不要看身邊37歲女生都長如何，這根本就正常而已好嗎？」

▲有人翻出近期影片，覺得看起來沒有很怪。（圖／翻攝自YouTube／Yuka Kinoshita木下ゆうか）

還有人解答，「她去整形（不是造謠），她前幾篇某幾支影片有說，但我也不知道她幹嘛突然去整……以前比較好看」、「還在整形復原期啦！之前腫得和豬頭一樣的影片都有拍出來」、「看日本網路新聞是說做了下巴和大腿抽脂，再打到額頭和嘴唇，本人說原因是『覺得自己越來越老了』。」

但一票網友就直嘆，「說真的，這種飲食方式總有一天身體會出問題吧！還是希望她健健康康的」、「大胃王都是拿以後的健康來換」、「我覺得大胃王真的是要見好就收，畢竟明知道是傷身又無法長期的工作。」