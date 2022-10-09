陽明山「彩虹季」來了！專家激推最佳觀賞點曝　連假可見機率逾7成

記者許敏溶／台北報導

隨著東北季風報到，陽明山特產「彩虹季」也揭開序幕，文化大學大氣科學系表示，國慶日連假有一波東北季風報到，到陽明山就有機會欣賞到美麗的彩虹或雙彩虹（霓），包括文大附近、花鐘公園、紗帽山步道、硫磺谷等地區都是適合觀賞區域，尤其是當氣象局針對北北基山區發佈大雨特報時，在陽明山西南側山麓都有機會，民眾不妨利用連假上陽明山追彩虹，「讓生活增添更多色彩」。

文大大氣系教授周昆炫帶領的團隊，2017年11月30日觀測到彩虹高掛陽明山達9小時世界記錄，本週四又觀測到9個半小時的新紀錄，也代表陽明山彩虹季正式開始。

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▲陽明山進入彩虹季，專家也曝光文大等地方是觀賞彩虹的好地點。（圖／周昆炫提供）

▲▼陽明山進入彩虹季，上週四更觀測到長達9.5小時的彩虹。（圖／周昆炫提供）

周昆炫分析，每年11月到隔年1月，是陽明山最適合觀賞的彩虹的季節，但關鍵仍在於東北風，去年與今年東北季風比較早南下，所以今年此時就頻頻出現彩虹，而當東北季風南下，氣象局針對北北基山區發佈大雨特報時，在陽明山的西南側山麓，就有7到8成機率可以看到彩虹，運氣好還可看到「雙彩虹」，也歡迎民眾在這個季節，造訪陽明山。

彩虹有時比較明顯，有時比較不明顯，周昆炫表示，若雨滴充沛陽光夠強，上方還有霓，也就是大家俗稱的「雙彩虹」，而文大會出現又亮又明顯、時間又長的彩虹，主要是位於陽明山西南側的地利優勢。

至於觀賞彩虹的時間與地點，周昆炫說，彩虹形成位置和太陽角度相關，太陽位置低，民眾才容易在天空看到彩虹，所以一般平地比較容易在清晨與傍晚看到彩虹，但陽明山位置比較高，看到的時間相對比較長。

▲陽明山進入彩虹季，周昆炫指出，文大、紗帽山等處都是觀賞彩虹的好地點。（圖／周昆炫提供）

周昆炫指出，文化大學附近、美軍宿舍群、水管路步道、花鐘公園、18份水圳步道、中正山步道、紗帽山步道、硫磺谷，都是觀賞彩虹的好地方，而中午時間，在中正山頭、紗帽山頭，也有機會看到彩虹。

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