陽明山「雙彩虹」絕美照片曝光！高掛9.5小時刷新紀錄

記者許敏溶／台北報導

文化大學上空在2017年11月30日，曾出現長達8小時58分彩虹，打破金氏世界紀錄，而根據文大大氣科學系最新觀測，在上週四（6日）當天，陽明山不僅出現「雙彩虹」，文大團隊更發現，彩虹持續高掛天空時間，從早上7時13分直到下午16時47分，總時間長達超過9小時34分，刷新原本最長連續彩虹觀測紀錄，也顯示陽明山是台灣最適合觀賞彩虹的地方。

只要東北季風開始報到，陽明山就進入觀賞彩虹的最佳時刻，而文大上空在2017年11月30日，曾出現長達8小時58分彩虹，當天彩虹從早上6時57分在西北側天空，持續到下午3時55分間都清晰可見，在師生通力合作下，申請獲得認證並打破彩虹持續時間最長的金氏世界紀錄。

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▲文大在上週四觀測到長達9小時34分的彩虹，圖為當天紗帽山上的雙彩虹。（圖／周昆炫提供）

▲文大上空在2017年11月30日，曾出現長達8小時58分彩虹，打破金氏世界紀錄。（圖／周昆炫提供）

參與當年團隊的文大大氣系教授周昆炫表示，在上週四（6日）時，自己一早在7時13分，在文大星巴克旁的停車場旁拍到第一張照片，之後再到文大大孝頂樓、紗帽山頂、湖山里秘境，中午又上大孝頂樓一次，拍到負仰角雙虹，下午到美軍宿舍周遭也拍照彩虹，最後請學生幫忙上文大的大義頂樓續拍，最後一張彩虹照片是16時47分，全部時間超過9小時34分，可說是刷新之前的紀錄。

▲▼陽明山進入彩虹季，文大在上週四觀測到長達9.5小時的彩虹。（圖／周昆炫提供）

不過，周昆炫指出，當年向金氏世界記錄申請的自我要求是，至少每一分鐘要有一張彩虹照片來申請紀錄，因此募集近1萬張照片，等於1小時要有1千多張照片，但這次並沒有那麼多張照片來確認彩虹的持續性，所以不會申請金氏世界記錄。

但周昆炫強調，從上週四的彩虹持續超過9小時時間，證明文大與陽明山是台灣最適合觀賞彩虹的好地方，但彩虹要持續這麼久的時間，也是要天氣條件配合，首先是東北季風強度要適中，太強一直下雨就不會出現彩虹，太弱水氣不足則彩虹不會出現，所以仍要看老天爺的臉色。

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