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青春開唱！文化大傳《荷爾蒙失調》演唱會10／1登場

活動小組／綜合報導

隨著疫情逐漸開放，渴望走向戶外的民眾有福啦！由文化大學大眾傳播學系所主辦的《荷爾蒙失調》演唱會，即將於 10 月 1 日（六）的晚上六點半，在台北市大安森林公園的露天音樂台青春登場！現場除了邀請大學和高中生演唱自創曲外，還邀請到小男孩樂團的主唱米非以及新生代嘻哈歌手 8lak 一同獻唱，喜愛音樂的你千萬不要錯過！
 


▲由文化大學大眾傳播學系主辦的《荷爾蒙失調》演唱會，10 月 1 日將在大安森林公園熱鬧登場（圖／文化大學大眾傳播學系提供）。


《荷爾蒙失調》演唱會的特別來賓小男孩樂團主唱－米非，將以溫暖的聲音和歌詞，用音樂傳達年輕人的夢想，大嘻哈時代選手 8lak 將帶來熱血的嘻哈 rap，唱出年輕人的追夢心聲。另外，活動還邀請到年輕樂團「悖論式 Balance」，為本次的活動創作了一首主題曲《穿越現實到光》。《悖論式》是由一群對音樂充滿理想的年輕人組合而成的樂團，他們認為人生沒有絕對的對錯，只能衷於自己，在這樣的生活裡，努力找尋生活的平衡！而主題曲《穿越現實到光》也將在本週六的演唱會現場首次公開獻唱！

此外，演唱會也邀請了多位曾經為自己學校寫過畢業歌曲的學生們前來表演，包含台中一中、三民高中、世新大學、台北科大等，透由音樂一同訴說自己的夢想。想聽聽年輕人的心聲和創意，千萬不要錯過週六（10／1）在大安森林公園音樂台的《荷爾蒙失調》演唱會！

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本次文化大學大眾傳播學系畢業製作所規劃的的演唱會活動，希望向大家說明夢想的重要性、不要放棄自己的夢想；另一方面，也希望能夠幫助當代茫然的年輕人們找到一個舞台，讓他們能展現自己的創意，實踐自己的夢想和才華！點我看更多最新資訊＞＞＞


【《荷爾蒙失調》追夢演唱會】
1. 活動日期：10 月 1 日（六）
2. 活動地點：大安森林公園露天音樂台（台北市大安區新生南路二段1號）
3. 追夢特輯＞＞＞


▲《荷爾蒙失調》演唱會活動地圖。（圖／文化大學大眾傳播學系提供）

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