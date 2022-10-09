周玉蔻咬蔣萬安說謊　今曝時間軸證據：6歲見宋美齡完全不符事實

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻日前先是因疫苗採購開嗆慈濟惹議，又猛打國民黨台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞臉書平均一天發10則貼文開罵，一度疑似因遭檢舉太多次而無法發文，如今解禁，攻擊蔣萬安的砲火再起，直指其新書所提「不滿6歲時與曾祖母（宋美齡）見過面」一事涉嫌說謊，要求24小時出面說明，9日更進一步提出2項證據，「這不是說謊什麼才叫説謊？」

周玉蔻指出，蔣萬安以第一人稱在《台北.萬安》寫道，「雖然我沒在蔣家成長、也沒見過祖父和曾祖父，甚至和一般人一樣，都是在電視裡看到經國先生，但血緣上的關係卻是永遠切不斷的。或許老天有祂的安排，我與蔣家長輩其實有過一面之緣，而且早在就讀幼稚園時就發生了。當時我和陳宇全（陳履安么兒）是非常要好的幼稚園同班同學，有次我去他家玩，車庫門突然開啟，慌亂中有人說，『萬安，你快準備一下，到大廳去見夫人（宋美齡）。』還不滿6歲的我，在搞不清楚發生什麼事的情況下，莫名被帶到大廳，看到一位和藹的老太太，親切的跟我握手，還摸了摸我的頭。那時有很多人圍在旁邊，我不清楚她知不知道我的身分，但我猜想旁邊的人是知道的，所以才會特別叫我去大廳跟她見面。後來，我從父親口中得知自己就是蔣家後代，霎那間的感受很強烈，原來，小時候我和曾祖母見過面啊！」

周玉蔻說，依照蔣萬安的生平，1978年12月26日出生，不滿6歲，讀幼稚園時，應該是1983年到1984年12月26日；這也就是他自敘見面過曾祖母宋美齡的年代時間點。經查證宋美齡足跡1983、1984，追溯自蔣萬安1978年出生到幼稚園畢業進入復興小學一年級1985年9月入91仁班就學期間，宋美齡本人都在美國，官方資訊宣布她是在美國「養病」，換言之，蔣萬安0歳到6歳期間，宋美齡從未回過台灣。

周玉蔻也找到中正文教基金會網站資料，「1975年4月5日，蔣中正先生逝世，蔣宋美齡哀痛逾恆。……9月17日，飛美就醫及休養。並發表〈同心同德，共濟時艱〉書面談話。1976年4月2日，蔣宋美齡由美返國。4月4日，赴國父紀念館主持先總統蔣中正先生逝世週年紀念會。8月23日，飛美居住。1986年10月25日，蔣宋美齡紀念先總統蔣中正先生百年誕辰，自舊金山返抵台北士林官邸。10月31日，在中正紀念堂主持先總統蔣中正先生百年誕辰紀念會，並發表〈我將再起〉紀念文。」

▲周玉蔻曝證據。（圖／翻攝周玉蔻臉書，點圖可放大）

周玉蔻批評，蔣萬安自稱和曾祖母不滿6歳時見過面的故事，時間點比對完全不符事實。「這不是說謊什麼才叫説謊？」事涉人品、誠信，蔣萬安正在競逐中華民國首都市長大位，有必要說明。一位政治人物若被證實嚴重謊言、膨風、自我吹噓，難道不應該對涉及欺世盜名道歉？