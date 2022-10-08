克里米亞大橋爆炸3死！「貨車突爆炸」引燃7節油灌　車主找到了

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯連接克里米亞的跨海大橋8日清晨發生爆炸，造成鐵路橋部分陷入火海、公路橋部分路段坍塌。俄羅斯調查委員會指出，事故疑似起因於一輛貨車爆炸，進而引爆旁邊火車的油罐車廂，目前已知造成3人死亡，詳細情況原因仍在持續調查。

根據BBC報導，俄羅斯調查委員（Russian Investigative Committee）調查爆炸原因，初步研判是一輛從塔曼半島（Taman Peninsula）駛向克里米亞的貨車突然爆炸，進而引爆一旁同向火車的7個油罐車廂，目前已知有3人死亡，死者極可能是爆炸時距離貨車較近的車輛駕駛及乘客。

俄羅斯調查委員在一份報導中指出，貨車註冊地區在俄羅斯南部邊境克拉斯諾達爾（Krasnodar），調查人員已經找到了貨車所有者的訊息，目前已經前往搜索。

▲克里米亞大橋8日發生爆炸，造成鐵路橋部分陷入火海、公路橋部分路段坍塌。（圖／翻攝自推特）

爆炸事件發生後，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，這次克里米亞橋梁的事件只是「一個開始」，「所有非法的東西都必須摧毀，所有被偷的東西都必須歸還給烏克蘭」，但並未宣稱爆炸事件為烏克蘭所為。

克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），這座橋梁連接俄羅斯本土及克里米亞，對於俄羅斯具有重要戰略意義。這次爆炸造成與鐵路橋平行的公路部分橋段坍塌，恐怕會危及在烏克蘭南部作戰的俄軍補給線。

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