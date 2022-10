爆炸前1秒！克里米亞大橋下湧出「神秘波浪」　可能原因曝光

▲克里米亞大橋爆炸前,橋下湧出「神秘波浪」。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

連接俄羅斯本土和克里米亞半島(Crimea Peninsula)的跨海大橋8日傳出爆炸,導致公路斷橋面崩塌,目前俄羅斯當局稱,是一輛卡車爆炸後引發劇烈火勢,但有眼尖網友發現,在爆炸發生之前,橋底下出現一道神秘的波浪,懷疑大橋是遭導彈襲擊。

根據《鏡報》報導,克里米亞大橋8日傳出爆炸,部分橋段陷入火海,除了公路段部分坍塌外,鐵路段上的油罐列車也被燒成焦黑。俄羅斯當局指出,是一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列火車的油罐車廂,才會釀成這次事故。

Speculations that Ukraine might have used a boat to trigger the explosion have grown after a mysterious wave emerged below the bridge that was blown into pieces cutting Putins roadways link to Crimea#Speculations #boat #explosion #wave #bridge #pieces #Putins pic.twitter.com/CPEsg0UPt4