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爆炸前1秒！克里米亞大橋下湧出「神秘波浪」　可能原因曝光

▲▼克里米亞大橋下湧出「神秘波浪」。（圖／翻攝自推特）

▲克里米亞大橋爆炸前，橋下湧出「神秘波浪」。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

連接俄羅斯本土和克里米亞半島（Crimea Peninsula）的跨海大橋8日傳出爆炸，導致公路斷橋面崩塌，目前俄羅斯當局稱，是一輛卡車爆炸後引發劇烈火勢，但有眼尖網友發現，在爆炸發生之前，橋底下出現一道神秘的波浪，懷疑大橋是遭導彈襲擊。

根據《鏡報》報導，克里米亞大橋8日傳出爆炸，部分橋段陷入火海，除了公路段部分坍塌外，鐵路段上的油罐列車也被燒成焦黑。俄羅斯當局指出，是一輛貨車爆炸後點燃橋上另一列火車的油罐車廂，才會釀成這次事故。

不過眼尖的網友透過推特上曝光的畫面發現，在爆炸發生前幾秒，大橋底下突然出現一道明顯的神秘波浪，接著橋梁就陷入大火；這也加劇了許多人的猜想，認為是烏克蘭軍方利用船或無人機發動攻擊，藉此破壞俄羅斯軍隊的補給線。

到目前為止，烏克蘭和俄羅斯當局都未指出有發現導彈襲擊的痕跡，但有目擊者指出，當時發生了兩次爆炸。

莫斯科派駐的克里米亞自治共和國首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在8日稍晚在Telegram發文指出，「克里米亞大橋的道路交通已經恢復。」但要上橋的巴士和汽車必須接受全套檢查程序。

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