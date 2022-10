克里米亞大橋被炸　基輔秒出現「慶祝看板」！烏克蘭人興奮打卡

▲大批民眾集結在基輔市政府外的巨型看板旁拍照。(圖/路透)

記者王佩翊/編譯

橫跨俄羅斯與克里米亞的跨海大橋8日清晨被炸毀,橋梁瞬間陷入火海,部分橋面崩塌落海。而就在爆炸當天,基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板,吸引大批烏克蘭人拍照留念,瞬間成為新的打卡熱門景點,同時也有銀行宣布發行以此為主題的金融卡。

根據BBC報導,克里米亞8年前被俄羅斯併吞,而連接兩地的克里米亞大橋(Crimean Bridge)又稱克赤大橋(Kerch Bridge),是當地居民運輸物資的重要路線,並具有戰略意義。普丁日前強硬宣布併吞烏克蘭4個州,甚至揚言動用核武,如今克里米亞大橋就被炸毀,也讓烏克蘭人興奮不已。

▲▼民眾開心合照,打卡留念。(圖/路透)

克里米亞大橋遭到炸毀的消息傳回烏克蘭後,當地民眾興奮不已,而就在同一天,烏克蘭郵局便宣布要發行相關主題的郵票,並在基輔市政府外,架設一個巨型郵票形狀看板,上面的圖片正是當天早上被炸毀的克里米亞大橋。許多民眾紛紛到現場拍照留念。不僅如此,當地第二大銀行Monobank也宣布要以克里米亞大橋被炸毀為主題,發行金融卡。

事實上,烏克蘭當局至今並未確切承認克里米亞大橋就是該國炸毀的,但是國防部卻在推特上暗示,「莫斯科號導彈巡洋艦和克赤大橋,俄羅斯在烏克蘭克里米亞的兩大象徵已經被摧毀。俄國佬,你們猜下一個是什麼?」俄羅斯軍艦莫斯科號4月才在海上遭炸毀,疑似是遭到烏軍攻擊。

People near the #Kyiv City Hall are photographed against the background of a large postage stamp depicting the explosion of the Crimean Bridge. pic.twitter.com/g4x4m0l7aw