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克里米亞大橋被炸　基輔秒出現「慶祝看板」！烏克蘭人興奮打卡

▲▼克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge）。（圖／（圖／路透））

▲大批民眾集結在基輔市政府外的巨型看板旁拍照。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

橫跨俄羅斯與克里米亞的跨海大橋8日清晨被炸毀，橋梁瞬間陷入火海，部分橋面崩塌落海。而就在爆炸當天，基輔市政府大樓外馬上就出現了一個巨大的「克里米亞大橋起火」郵票形狀看板，吸引大批烏克蘭人拍照留念，瞬間成為新的打卡熱門景點，同時也有銀行宣布發行以此為主題的金融卡。

根據BBC報導，克里米亞8年前被俄羅斯併吞，而連接兩地的克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge），是當地居民運輸物資的重要路線，並具有戰略意義。普丁日前強硬宣布併吞烏克蘭4個州，甚至揚言動用核武，如今克里米亞大橋就被炸毀，也讓烏克蘭人興奮不已。

▲▼克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge）。（圖／（圖／路透））

▲▼民眾開心合照，打卡留念。（圖／路透）

 ▲▼克里米亞大橋（Crimean Bridge）又稱克赤大橋（Kerch Bridge）。（圖／（圖／路透））

克里米亞大橋遭到炸毀的消息傳回烏克蘭後，當地民眾興奮不已，而就在同一天，烏克蘭郵局便宣布要發行相關主題的郵票，並在基輔市政府外，架設一個巨型郵票形狀看板，上面的圖片正是當天早上被炸毀的克里米亞大橋。許多民眾紛紛到現場拍照留念。不僅如此，當地第二大銀行Monobank也宣布要以克里米亞大橋被炸毀為主題，發行金融卡。

事實上，烏克蘭當局至今並未確切承認克里米亞大橋就是該國炸毀的，但是國防部卻在推特上暗示，「莫斯科號導彈巡洋艦和克赤大橋，俄羅斯在烏克蘭克里米亞的兩大象徵已經被摧毀。俄國佬，你們猜下一個是什麼？」俄羅斯軍艦莫斯科號4月才在海上遭炸毀，疑似是遭到烏軍攻擊。

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