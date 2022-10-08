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同事在加班，能先走嗎？你看到的加班「與工作無關」　前輩給忠告

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

文／林依榕／今周刊

在公司結束工作後，下班時間一到你敢走嗎？還是會裝忙等同事一起下班？一名網友表示，才剛出社會就發現有許多前輩都加班到很晚，雖然自己還沒有開始加班，但看著其他人想到了未來可能會加班的自己，不禁讓她頭很痛，好奇詢問「有公司不加班的嗎？」

一名社會新鮮人在Dcard發文表示，自己找到了一間環境還不錯的大公司，不過工作性質算是責任制，因此才剛到職沒幾天，就發現許多前輩加班到晚上9、10點才回家。

看在她的眼裡，認為如此一來會沒有自己的私人時間，回到家只能洗澡、睡覺，很不喜歡這種感覺。至今才待了1個月的她，每天下班時間到了都不知道能不能走，自己的工作內容很複雜，未來接手的工作可能也會越來越多，她十分好奇，為什麼大家都加班到這麼晚，還願意留在這間公司這麼久，換作是自己的話，想想是不是現在就離職才不會浪費間，「真的有公司不加班的嗎？」

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▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

PO文一出，有的人分享經驗談，「剛出社會的菜鳥要到好公司比較難，我第一間也都是加班加到12點1點，隔天還要早9上班。等資歷累積起來，你就不用選這些爛公司待」，也有的人表示，其實很多人加班都不是因為工作，而是不想太早回家，或者像是有些租屋族因為待在家無聊，想省電費、吹冷氣又可以領加班費，所以自願加班。

部分人則建議，要不要加班或離職，得看這份工作對個人未來職涯能不能加分，「應該要看你加班到底有沒有實質意義，才來選擇要不要加班」、「可以評估一下自己希望過什麼樣的生活！很明顯現在的公司會讓你失去生活品質！要跑要快啊！」

也有的人持相反意見，表示其實有一大堆不用加班的工作，「不然為什麼每次6點捷運就爆滿」、「我都準時上下班，一年頂多加班3～5小時，公司內也很多人堅持準時上下班」、「公司還為了響應地球日，每週五強制5點半前下班，辦公室會關電關冷氣」。不過其他人認為，加班這件事也得看你到底從事什麼行業、公司風氣如何，再來考慮要不要加班。

▲▼同事,辦公室,上班族,公司。（圖／取自免費圖庫xFrame）

而對於台灣普遍存在的加班文化，部落客百萬粉絲社群行動派曾指出，「有能力的人絕不加班，並且遠離那些不聰明且勤奮的人。」他表示，職場中99％的加班全是源於被迫，迫於某種制度、某種氛圍；但不聰明且勤奮的人，卻時時刻刻向公司其他人傳遞著一種「雖然我能力不強，但是我能用時間來彌補」的價值觀。這種價值觀一旦在公司散開，整間公司將會成為一個效率低下、員工幸福感低落的雙低公司。

因此，加班究竟真的是工作任務需求，還是只是一場配合長官、同仁的「表演」，值得好好思考其必要性。

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